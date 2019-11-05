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Akıncı, Fransa Büyükelçisi Dumont’u kabul etti

05 Kasım 2019 Salı 15:56
Akıncı, Fransa Büyükelçisi Dumont’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’taki görev süresi sona eren Fransa’nın eski Lefkoşa Büyükelçisi Rene Troccaz’ın yerine göreve başlayan Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Saat 12.30’da, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Fransız Büyükelçi Dumont, 25 Kasım tarihinde Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşme öncesinde Kıbrıs konusunda gelinen durumla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusundaki pozisyonu ve Temmuz ayında BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis’e sunduğu hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulmasını da içeren önerinin detaylarıyla ilgili Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont’a bilgi verdi.

brt

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Anahtar Kelimeler:
AkıncıFransaDumontHaber
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