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Akıncı: Geride kalan çocuğa devlet olarak sahip çıkacağız

12 Temmuz 2019 Cuma 22:58
Akıncı: Geride kalan çocuğa devlet olarak sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı denizde yaşanan faciayla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı "Geride kalan çocuğa Devlet olarak sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum." dedi

Akıncı'nın açıklaması şöyle:

"Anne,baba,iki kardeş bugün denizde dalgalara kapılarak can verdi. Aynı aileden geriye bir tek 12 yaşında bir çocuk kaldı. Bu tarifi imkansız büyük acıyı yüreğimizde hissederek kendilerine Allah’dan rahmet diliyorum. Geride kalan çocuğa Devlet olarak sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıHaberGündemKıbrıs
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Sami elvan 2019-07-13 00:13:36

Tarifi olmayan bir acı.
Bu küçük kardeşimize sabır , hayatını kaybeden ailesine Allah'tan rahmet dilerim.

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