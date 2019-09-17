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Akıncı, Getirilen Bayrak ve Fotoğrafı Teslim Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet’i kabul etti

17 Eylül 2019 Salı 12:46
Akıncı, Getirilen Bayrak ve Fotoğrafı Teslim Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdoğan’da bir ilkokuldan bayrak ve merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafının çalınması olayının, yanlış, çirkin ve bu topraklarda yaşanmaması gereken bir eylem olduğunu söyledi.

Bireyler, toplumlar ve ulusların birbirlerinin sembollerine ve değerlerine saygı göstermek zorunda olduklarını belirten Cumhurbaşkanı, bunun da barış kültürü ve barış eğitiminin yaygınlaştırılmasıyla başarılabileceğini, iki toplumlu Eğitim Komitesinin de buna yönelik çalışmalar yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet’i kabul ederek, Rum aile tarafından dün kendisine ulaştırılan bayrak ve fotoğrafı teslim etti.

Yapılan bazı araştırmaların Rum gençleri arasında fanatizmin yaygınlaştığını gösterdiğine işaret eden Akıncı, Güney’e geçen Türk araçlarına ve bireylere yönelik yapılan saldırıların halen hafızalarda olduğunu, bunların takibi ve cezalandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

“HAKLI BİR İNFİAL…”

Akıncı, yaşanan olayın gerek Akdoğan bölgesi gerekse KKTC’de infialle karşılandığını ve bunun haklı bir infial olduğunu kaydederek, olayı gerçekleştiren 16 yaşındaki gencin ailesinin Cumhurbaşkanlığına ulaşmaya çalıştığını ve aynı gün gerçekleştirilen ayin nedeniyle dini boyutları da olan konuya Dini Yol Ofisi ve iki toplumlu Eğitim Komitesinin de müdahil olduğunu anlattı.

Dün ailenin Cumhurbaşkanlığını ziyaret ederek, bir Türk bayrağı, merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın bir fotoğrafı ve özür mektubunu da basınla paylaşılmak üzere verdiğini ve özrün Kıbrıs Türk toplumuna ulaşmasını istediğini dile getiren Akıncı, bugün de Dr. Fazıl Küçük İlkokulu müdürünü davet edip, ailenin getirdiği bayrağı ve Denktaş portresini vermek istediğini kaydetti.

Ailenin bu hata ve yanlıştan dönmesi, dolaysız şekilde Cumhurbaşkanlığına ulaşması ve özür dilemesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, özür dilemenin bir erdem olduğunu ve kendisinin de, toplum tarafından böyle algılanmasını istediğini söyledi.

Akıncı, okul müdürünün de babasının Kıbrıs’taki kayıp ve halen bulunamayan şahıslardan birisi olduğunu kaydederek, kalıcı barışın değerini bu tür acıları yaşayanların bildiğini, kendilerinin, genç kuşakların aynı acıları yaşamasını istemediklerini vurguladı.

“YAŞANALARDAN DERS ÇIKARTILMALI”

Yaşananlardan çıkartılması gerekenler olduğunu söyleyen Akıncı, olayın olumlu sonuçlar üretilebilmesi adına herkese bir ders olmasını diledi.

ÖZKARAMEHMET

Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet de, bölgede kilise ve okulun yan yana olmasının da yaşanan olayda etkili olduğunu belirterek, münferit bu olayın kendilerini üzdüğünü ve olayın hemen ardından yetkili tüm mercilere başvuru ve şikâyetlerin yapıldığını söyledi.

Hiçbir zaman Kıbrıslı Türk öğrencilere, karşı tarafın dini simge, bayrak veya değerlerine saldırmayı öğretmediklerini ifade eden Özkaramehmet, Rum Yönetimine eğitim sistemlerini bir kez daha gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

“ÇALINANLARLA AYNI BAYRAK VE FOTOĞRAF DEĞİL AMA ÖZÜR DİLEMELERİ ÖNEMLİYDİ”

Özür yazısı ile bayrak ve fotoğrafın Cumhurbaşkanlığı’na getirilmesinin ve yapılanın bir hata olduğunun anlaşılmasının önemli olduğunu belirten Özkaramehmet, Cumhurbaşkanlığına getirilenlerin çalınan bayrak ve fotoğrafla aynı olmamasına rağmen, bunların aile tarafından kendilerine ulaştırılmasının kayda değer olduğunu sözlerine ekledi.

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AkıncıBayrakHaberKıbrısTeslim
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YAZIK 2019-09-17 13:24:44

BU DA DEMK OLUYOR Kİ BAYRAĞI VE LİDERİMİZİN FOTOĞRAFI YAKILDI VEYA YIRTILDI...
BUNUN NERESİ AFFEDİLİR

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sağduyu 2019-09-17 13:01:11

Sağduyu ve hoşgörü her zaman daha iyi sonuç verir

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Nacizane 2019-09-17 14:17:55

Bu filimin 2. perdesinide seyredin ve ona göre karar verin...

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Ahmet 2019-09-17 14:31:44

Şimdi Türk yapsa Mapus Rum yapsa özür ne memleket be akıncıya boşu boşuna gavur derler tam gavur

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