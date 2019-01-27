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Akıncı: Girişimcilik ödülünü gelecek yıllarda kadın girişimcilerin de almasını temenni etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yılın Girişimcisi 2018 Ödül Töreni ve Gala Gecesi”ne katıldı

27 Ocak 2019 Pazar 14:12
Akıncı: Girişimcilik ödülünü gelecek yıllarda kadın girişimcilerin de almasını temenni etti

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Genç Girişimciler ve Liderler (JCI) Derneği’nin, “Yılın Girişimcisi 2018 Ödül Töreni ve Gala Gecesi”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gecede, “Yılın Girişimcisi” ödülüne layık görülen Burak Başel’e ödülünü verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, Golden Tulip Otel’de yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada, böylesi bir ödül gecesinde bir kez daha katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, Burak Başel’i kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Salonda kadın ağırlığının fazlalığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu yıl 13. kez verilen girişimcilik ödülünü bugüne kadar bir kadın girişimcinin almadığını öğrendiğini belirterek, girişimcilik ödülünü gelecek yıllarda kadın girişimcilerin de almasını temenni etti.

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Her başarılı bir erkeğin yanında mutlaka bir kadın olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs’ta daha iyiye daha güzele gideceksek, KKTC’yi daha iyiye götüreceksek, her alanda; siyasette de, çalışma yaşamında da eğitimde de ve girişimcilikte de omuz omuza çalışmak ve başarmak durumundayız. Bunu da başarabileceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Sınırları, içinde yaşanılan ambargoları aşabilmemin en önemli unsurlarından birinin de teknoloji olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Spor alanında bile ambargolarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Kültür sanat alanına gelince bu bariyerleri aşabiliyoruz. Örneğin, varlığı ile iftihar ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na (CSO) artık uluslararası çapta şefler geliyor, onlar yönetiyor, virtüözler geliyorlar, onlar bizim orkestramızla birlikte müzik icra edebiliyorlar. Teknoloji de sınır tanımayan alanların herhalde en başında gelenlerindendir. Orada yapacağımız yatırım çok değerli bir yatırımdır. Orada insan gücünü istediğimiz düzeyde artırmak, bu konudaki girişimcilere destek olmak, bu ülkedeki ambargoları aşmanın da en önemli yollarından biridir diye değerlendiriyorum. Öyle inanıyorum ki bu sahada da her türlü çabayı göstereceğiz, hükümetimizle, Meclisimizle, bütün partilerimizle, sivil toplumumuzla, halkımızla birlikte bu alandaki çabaları el birliği ile destekleyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasının ardından, üç kıta, sekiz ülkede iş yapan Burak Başel’e “Yılın Girişimcisi” ödülünü verdi.

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Cumhurbaşkanı AkıncıGirişimcilik ödülüKadın GirişimcilerHaberGündemKıbrıs
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