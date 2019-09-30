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Akıncı, Guterres ile görüşecek

New York temaslarını sürdürüen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:58
Akıncı, Guterres ile görüşecek

BM Genel Merkezi’nde yer alacak görüşme saat 19:20’de başlayacak…Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeye ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarında Guterres’in daveti üzerine gerçekleşecek görüşmeye her zamanki gibi yapıcı bir tutumla gideceklerini; hidrokarbon konusundaki gerginliği ortadan kaldırmada çıkış yolu olabilecek 13 Temmuz tarihli önerisini anımsatacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’ta Sosyalist Enternasyonal Başkanı, Yunanistan eski başbakanı ve eski PASOK Lideri Yorgo Papandreu’nun davetiyle BM Genel Merkezi’nde gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısına katılarak, konuşma yaptı.

Akıncı, Sosyalist Enternasyonal üye devlet ve hükümet başkanlarına hitap ettiği konuşmasında, Kıbrıs konusunda bilgi verip, son gelişmeleri aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı New York’taki temasları çerçevesinde, AGİT dönem başkanlığını yürüten Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frederica Mogherini ile de görüşmüştü.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da, BM Genel Kurulu 74. Dönem çalışmaları için geldiği New York’ta Cumhurbaşkanımızı kaldığı otelde ziyarete ederek BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendirmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Temmuz 2017’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı’nın ardından, taraflarla derinlemesine istişarelerde bulunmak üzere Amerikalı diplomat Jane Holl Lute’u görevlendirmişti.

1 yılı aşkın bir süredir kapsamlı müzakerelerin başlangıcını oluşturacak görev tanımlarında uzlaşmak amacıyla istişarelerde bulunan Lute, Ağustos sonu geldiği adada yürüttüğü mekik diplomasisi sonunda esas amacı olan referans kavramları konusundaki çalışmasını tamamlayamamıştı. Ancak liderler, resmi müzakereler için yeni bir başlangıç noktası teşkil edecek referans kavramlarının tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini açıklamıştı.

Hazırlanması beklenen görev tanımlarının geçmiş mutabakatları, 11 Şubat Ortak Açıklama Belgesini ve BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da taraflara 30 Haziran 2017 tarihinde sunduğu çerçeveyi içermesi öngörülüyor.

(BRT/TAK)

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AkıncıGuterres
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