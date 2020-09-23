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Akıncı, Guterres ile video konferans görüşmesi yapacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2 Ekim Cuma günü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans görüşmesi yapacak.

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:58
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Akıncı, Guterres ile video konferans görüşmesi yapacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2 Ekim Cuma günü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans görüşmesi yapacak.

BM Genel Sekreteri’nin BM Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde her yıl dünya liderleri ile New York’ta yaptığı görüşmeler bu yıl pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Son Güncelleme: 23.09.2020 13:00
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