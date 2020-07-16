Akıncı, Güzelyurt Çarşısı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Lefke, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne çarşılarına yaptığı ziyaretlerin ardından bugün de Güzelyurt çarşısını eşi Meral Akıncı ile birlikte ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Güzelyurt esnafının uzun süredir devam eden sıkıntılarının pandemi süreci ile daha da ağırlaştığını belirterek, ülke esnafına bu zor dönemde her türlü desteğin verilmesinin ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Esnafın sorunlarını dinleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Zor günlerde dayanışma içinde olmamız lazım. Hep birlikte bu günleri de atlatacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı; Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt Polis Müdürlüğü ile Arkeoloji ve Doğa Müzesi’ni de ziyaret etti.

Kaymakamlığa gelişinde Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, Orakçıoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı, personel ile konuştu.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nü ziyaretinde, görevine yeni atanan Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, Zaifer’in yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni dönemde hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Arkeoloji ve Doğa Müzesi’ni ziyaretinde, Müze Şube Sorumlusu Emine Hilkat tarafından müzede sergilenen eserler hakkında bilgilendirildi.

Ziyaretlerinde maske uyarısı da yapan ve resmi görevlilerin genelde maske taktığını gözlemlediğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, pandemi uyarılarına devlet görevlilerinin uymasının vatandaşlar için iyi örnek olduğunu söyledi.