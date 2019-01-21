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Akıncı: Hakça paylaşmayı başaramazsak, bu adayı başkaları paylaşacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya aracılığıyla Kıbrıs Türk ve Rum halkına seslenerek, “hakça paylaşmayı başaramazsak, bu adayı ve nimetlerini başkaları paylaşacak” dedi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 09:43
Akıncı: Hakça paylaşmayı başaramazsak, bu adayı başkaları paylaşacak

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, kendisinin “paylaşıma dayalı “modelde ( Federasyon ) ısrarcı olduğunu, halbuki denenmesi gerekenin “işbirliğine dayalı “model olması gerektiği yönündeki söylemine de yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklaması şöyle;
Sayın Dışişleri bakanımız Cumhurbaşkanı olarak benimle farklı düşündüğünü medya aracılığıyla duyurmak ihtiyacını duymuş. İyi ilişki içinde olmaya gayret ettiğim hükümetin bir mensubu ile medya üzerinden iletişim kurmak benim tarzım değil; ama tercih edilen bu olduğuna göre ve bu konuda sorular gelmeye de başladığına göre, görüşümü belirtmek zorundayım: Sanırım açıklamasında Sayın Özersay, benim “paylaşıma dayalı “modelde ( Federasyon ) ısrarcı olduğumu, halbuki denenmesi gerekenin “işbirliğine dayalı “model olması gerektiğini , bu konuda benden farklı düşündüğünü söylemektedir. Benim işbirliği yapılmasına karşı olduğum iddiası herhalde yoktur; olamaz da; çünkü 1974 sonrası Belediyeler arasında ilk işbirliği projesini ( kanalizasyon) hayata geçiren benim. Ardından Lefkoşa’nın her iki tarafını kapsayan imar planı geldi. Şimdi de Rum tarafı engel çıkarmasa cep telefonlarının iki tarafta da çalışır olması ve elektrik şebekelerinde kalıcı bağlantı projesi yeni işbirliği alanları olacak; bunların sayısını artırmak mümkün. En azından bizim taraf açısından bir engel yok. Ancak bununla sınırlı mı kalacağız ? Kalıcı barış için adil olanı , makul olanı savunmaktan vaz mı geçeceğiz? BM Genel Sekreteri Guterres’in görevlendirdiği danışmana “ Federal çözüm bitti ; sadece iki devletin işbirliği modelini konuşuruz “ mu diyeceğiz? Federal çözüm karşısında en büyük engel elbette yetki ve zenginliği paylaşmamakta direnen Rum liderliğinin anlayışıdır; ama bu anlayış karşısında yalpalamadan, BM parametrelerine ve geçmiş mutabakatlara bağlı kalarak istikrarlı net duruş sergilemek gerekmektedir; bu yanlış anlayışı bertaraf etmek için 3. tarafların desteğini de alarak mücadele etmek durumundayız. Kuşkusuz geçmekte olan zaman sadece kalıcı bölünmeye hizmet etmektedir; bu güzel ada için en iyi sonuç bu mudur? Ben aslında bu mesajla toplumumuza ve Rum toplumuna da seslenmek isterim. Biz eğer kendi aramızda hakça paylaşmayı başaramazsak, bu adayı ve nimetlerini başkaları paylaşacaktır.!

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı AkıncıKudret ÖzersayHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Vatandaş20 2019-01-21 09:54:21

Türk düşmanı Rumların tek hedefi Türkiye'yi zora sokmak ve enososi gerçekleştirmek. Bunun için yanıp tutuşuyor.

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Garasakal 2019-01-21 11:41:49

Rum dölü Allah kahretsinki sizi sikilmekten kurtardı türkiye yediğin her kuruş zehir zıkkım olsun

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TR 2019-01-21 11:56:16

Turkiye Cumhuriyeti kuzey kibrisi gözden coktan cikardi adan ingilizlere satti bekleyin ve görün siz ingltre ncin AB den ayrildi sanyorsunuz burayida alıyor haderr bam bam ban

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Beyaz Sakal 2019-01-21 13:12:51

Garasakal işde, başka bir yorum yapmasını bekleyemen. :) adamda kapasite bu..

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