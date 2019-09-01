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Akıncı, Haspolat Kültür Sanat Festivali’nin Açılışına Katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu yıl ilk kez düzenlenen Haspolat Kültür Sanat Festivali’nin açılışına katıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 14:56
Akıncı, Haspolat Kültür Sanat Festivali’nin Açılışına Katıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı açılışta yaptığı konuşmada, festivalin ilk kez düzenlendiğine işaret ederek, “Başlangıçlar hem zordur, hem de heyecan vericidir. O nedenle bu ilki yaratanları kutluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Haspolat Kültür Sanat Festivali’ne halkın ilgi ve katılımdan festivalin ilkinin de, ikincisinin de 22’cisinin de başarılı olacağının anlaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, halkın yoğun ilgisinin etkinliğin bir ihtiyacı karşıladığını gösterdiğini dile getirdi.

“Hangi etkinlik olursa olsun, orada halkın katılımı olmazsa, ağzınızla kuş tutsanız başarıya ulaşmanız mümkün olmaz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı yerel yönetim, meclis üyesi, muhtar, aza, ilgili komite ile yönetim kadrolarının halkla olan iletişiminin, halkın o etkinliği sahiplenmesi ve katılım açısından da son derece önemli olduğunu söyledi.

Festivali muhtarlık ve belediyenin el ele vererek düzenlediğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bu gibi çalışmalarda meclis üyeleri ve azalarından bazıları ön plana çıkarak daha çok katkıda bulunduğunu, bazılarının ise geride kaldığını, bu durumun aşılması gerektiğini kaydederek, “O heyecanı öncelikle kurullarımıza vermemiz lazım. Öyle inanıyorum ki, bu konuda göstereceğimiz çaba daha da verimli sonuçların alınabilmesi için hepimize yardımcı olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Başarılarınızın sürekliliğini temenni ediyorum, bu organizasyonu yaratanları da canı gönülden kutluyorum” dedi.

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