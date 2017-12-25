Akıncı: "Herkesin istediği BRT yasası bir türlü geçmiyor"

Arzu Köprülü

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 54. kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

BAY-SEN, yakın zamanda hayatını kaybeden mesai arkadaşları ve bir türlü meclisten geçmeyen yasaları nedeniyle kutlamaları boykot edeceğini açıklayarak kurumun girişi önünde pankart açtı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan resepsiyonda sırasıyla, Kurum Müdürü Meryem Özkurt, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurumda 25. yılını dolduranlara ve BRT’nin yayımladığı ilk kitabı yazan Bülent Fevzioğlu’na plaket sunuldu.

ÖZKURT: “SESİMİZ SESİNİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, kurumun 54 yıl önce Kıbrıslı Türklerin sesini duyurmak için kurulduğunu söyleyerek, “Araba aküleri ve Telefon ahizelerinin ses olup duyulmasıdır. Mücadele yıllarının haber moral kaynağıdır Bayrak radyosu” dedi.

Özkurt, 54 Yıllarını geride bıraktıkları bugün yakın zamanda kaybettikleri çalışma arkadaşları nedeniyle buruk olduklarını belirterek, yakınlarına yeniden baş sağlığı diledi.

54 yıl önce imkansızlıklarla hizmet veren kurumun bugün iki televizyon kanalı, 6 radyosu, web sitesi bulunduğunu dile getiren Özkurt, “Sesimiz sesiniz olmaya devam ediyor” dedi.

Yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Özkurt, “yarım asır değil, asırlar boyu var olma dileğiyle” dedi.

Özkurt, ilk kez “Garajdaki Akülerden Türksat 1C Uydusuna” isimli kitabı yayınladıklarını belirterek, kurumun kuruluş ve gelişim yıllarına emek verenlerle hayatlarını kaybedenleri andı.

SİBER: “BRTK KIBRIS TÜRK HALKININ HAFIZASIDIR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, BRTK’YA yıllar boyunca emek verenlere saygılarını sunarak, “BRTK Kıbrıs Türk halkının hafızasıdır, yaşamıdır mücadelesidir” dedi.

Görev yaptığı süre içinde BRTK’nın iyi bir arşive sahip olması için yapılan çalışmaları anlatan Siber, “Geçmişi bugüne taşımak geleceğe güvenle bakmaktır” dedi.

Siber, BRTK’nın geçmişten bugüne halkın yaşamında ve devlette öneminin hiç eksilmediğini hatta artarak devam ettiğini belirterek, “BRTK sesimizdir, penceremizdir” diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 54. kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı BRT’de düzenlenen resepsiyondaki konuşmasının ardından kuruma 25 yıl hizmet veren personele anı plaketlerini verdi ve protesto eylemi yapan yetkili sendika BAY-SEN temsilcileri ile görüştü.

AKINCI: “UMARIM GELECEK YILKİ KUTLAMALAR PANKARTSIZ VE BOYKOTSUZ OLUR”

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında, kısa bir süre önce hayatını kaybeden BRT personelleri Hakan Çakmak ve Kadriye Bayraktar’ı andı. “Her iki arkadaşımız da sadece BRT kurumu açısından değil, Kıbrıs Türk halkı için birer değerdiler. Kayıp sadece BRT’nin kaybı değil, Kıbrıs Türk toplumu iki değerli evladını zamansız bir şekilde kaybetti. Her ikisi de nur içinde yatsın” dedi.

54 yıl önce akülerle ses vermeye başlayan BRT’nin bugün uydular aracılığıyla dünyaya sesini ulaştırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu önemli bir başarıdır. Bu başarıda katkısı olanları kutluyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum” dedi.

İletişim ve teknolojinin gelişmeye devam ettiğini, bu nedenle de hem yetişmiş insan gücü hem de altyapı ve kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunlar ötesinde çok önemli bir şeye daha ihtiyacımız var. Her iş yerinde olduğu gibi BRT’de de çalışma huzuruna da ihtiyaç var. Geçen yılki kutlamalarda da girişte pankartlar vardı. Şimdi yine var. BRT’nin yetkili sendikası BAY-SEN yine bir mesaj veriyor. Herkesin istediği BRT yasası bir türlü geçmiyor. Temenni ediyorum ki 7 Ocak’ta oluşacak Meclis bu yasayı yapar ve bu huzursuzluk biter, gelecek yıl bu kutlamalarda pankartsız ve boykotsuz yapılır. Tüm BRT çalışanlarına bir izleyenleri olarak verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kutlamalardan ayrılışında BRT girişinde pankart açarak eylem yapan BAY-SEN temsilcileri ile görüştü. Cumhurbaşkanı Akıncı, BRT’deki personel arasındaki huzursuzluğun giderilmesi için uzun süredir gündemde olan BRT yasasının 7 Ocak’ta oluşacak Meclis tarafından tamamlanmasının önemini vurguladı.