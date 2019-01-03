Akıncı, hükümet ortakları ile bir araya geldi

Akıncı’nın hükümet ortağı partilerin yetkilileriyle rutin toplantıları çerçevesindeki görüşme, saat 10.00’da başladı.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan yılın ilk toplantısına, Cumhurbaşkanı Akıncı; CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman; HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay; TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit; DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin yetkilileri katılıyor.