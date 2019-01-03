Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan yılın ilk toplantısına, Cumhurbaşkanı Akıncı; CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman; HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay; TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit; DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin yetkilileri katılıyor.
Akıncı, hükümet ortakları ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet ortağı partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.
03 Ocak 2019 Perşembe 11:46