Akıncı, "İçimizdeki 100'ler" sergisinin açılışını yaptı

Öğrencilerin çektiği fotoğraflardan oluşan ve aralarında Cumhurbaşkanı Akıncı ile eşi Meral Akıncı’nın fotoğraflarının da yer aldığı 125 portre fotoğraf, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, üretken gençlerin arasında olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, öğretmenleri, emek veren öğrencileri kutladı. Akıncı, etkinliğe destek veren Lefkoşa Türk Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi ile Limasol Türk Kooperatif Bankası’nı tebrik etti.

“ÜLKEDE FOTOĞRAFÇILIK ALANINDA GÜZEL GELİŞMELER OLUYOR”

Ülkede fotoğrafçılık alanında güzel gelişmeler olduğunu, son bir yıl içinde çok sayıda fotoğraf sergisinin açılışına katıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu alanda gerçekten güzel bir devinim içindeyiz, gençlerimiz de fotoğraf sanatına gün geçtikçe daha büyük ilgi duyuyorlar, daha güzel eserler veriyorlar” dedi.

Öğrencilerin, kendisinin ve eşi Meral Akıncı’nın da fotoğrafını çektiğini belirterek, “Gençler gerçekten işlerinin ehli; konuya çok büyük bir duyarlılıkla ve ciddiyetle eğiliyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, gençlerin merak ve çabasının devam etmesini diledi.

“GENÇLER, YAPTIĞINIZ İŞİ SEVEREK YAPIN, ÇOK ÇALIŞIN”

Cumhurbaşkanı Akıncı, fotoğrafçılık sanatının ülkede gönül verilecek bir sanat olduğunu, ülkenin doğal güzelliklerinin de fotoğraflanmaya ve sergilenmeye değer olduğunu söyledi.

Akıncı, gençlerin fotoğraf alanında çok iyi noktalara gelebileceklerini belirterek, “Başarının yolu, yaptığınız işi severek ona ciddiyetle sarılmaktan ve çok çalışmaktan geçer” dedi. Gençlerin bu yolda olduğunu gördüğünü ve bundan kıvanç duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, gençleri kutlayıp, onlara emek veren öğretmenleri tebrik etti.

Serginin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra eşi Meral Akıncı ile sergiyi gezdi. Sergi, 10 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak.