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Akıncı ile Lute yarın yeniden görüşecek!

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:59
Akıncı ile Lute yarın yeniden görüşecek!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununun çözümü için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile yapılan toplantının ardından bir değerlendirme yaptı.

Sözcü Burcu, "Cumhurbaşkanımız, Sayın Jane Holl Lute ile bugün de görüşmelerini sürdürmüştür. Sayın Jane Holl Lute’un referans kavramlarını tamamlama yönündeki çalışmaları devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız bu kapsamında Sayın Lute’u yarın saat 17.00’de yeniden kabul ederek görüşecektir" dedi.

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Son Güncelleme: 02.09.2019 18:59
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