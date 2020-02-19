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Akıncı, İlhak konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ilhak konusundaki söylemine açıklık getirirken konuyu durup dururken gündeme getirmediğini Kırım'da yaşananlarla ilgili soru üzerine değerlendirmede bulunduğunu kaydetti.

19 Şubat 2020 Çarşamba 20:53
Akıncı, İlhak konusunda konuştu
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ilhak konusundaki söylemine açıklık getirirken konuyu durup dururken gündeme getirmediğini Kırım'da yaşananlarla ilgili soru üzerine değerlendirmede bulunduğunu kaydetti.

Böyle bir olayın ne Türkiye'ye ne de Kıbrıs'a yarar sağlayacağını söylediğini belirten Akıncı, yaptığı açıklamaların benzetini daha önce de yaptığını anımsattı.

Akıncı, bazı kişilerin ilhak konusunu gündeme getirdiğini bundan dolayı değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta, Hatay modeline eski cumhurbaşkanı Denktaş'ın da karşı çıktığını anımsattı.

Akıncı, kendini Kıbrıslı hisseden herkesin son yaşananlardan rahatsız olduğuna inandığını söyledi. Akıncı, Türkiye ile düşmanlığın söz konusu olamayacağını ancak seviyeli bir ilişki istediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı söylemlerinde hakaret olmadığını ancak kendisine çok hakaretler yapıldığını belirtti.

Akıncı, Kıbrıs Türktür Türk kalacak söyleminin yanlış olduğunu bu söylemin KKTC'den çıkmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı hedeflerinin Kıbrıs Türkü'nün özgür güvenlik içinde siyasi eşit olarak hayatını sürdürmesini sağlamak olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türk kimliğine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Akıncı, Türkiye ile karşılıklı saygıya dayanan ilişkinin altını çizdi. Akıncı bu konuda da Türkiye'nin desteğinin önemini vurguladı ve seçimlerin Kıbrıs Türkü'nün iradesi anlamında çok önemli olduğunu dile getirdi.

Son Güncelleme: 19.02.2020 22:08
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıHatay ModeliDenktaşİlhak Konusu
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Ahmet asan 2020-02-19 21:16:20

La bi git akincakis rum dunuru yAllah

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