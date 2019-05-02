Akıncı: Kadına karşı eşitsizlik olgusu, ortak bir sorun

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, insanlık tarihinin değişik aşamalarında ve farklı toplumlarda değişik sorunların yarattığı eşitsizliklerin birden çok sebebi olduğunu kaydederek, kadın, engelli bireyler ve dijital alanlarda yaşanan eşitsizliklere dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meral Akıncı, Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Günleri’nde düzenlenen “eşitsizlik” temalı toplantıya katılıp, konuşma yaptı.

Ekonomik, kültürel, fiziksel ve sosyal eşitsizliklerin bir arada yaşanabildiğini belirten Akıncı, “Ekonomik eşitliğimiz sağlandı fakat siyasal eşitliğimiz yok, veya siyasal eşitliğimiz sağlandı ama güvenlik acısından eşitliğimiz yok, veya fiziksel veya zihinsel eşitsizliğimiz vardır” dedi.

“KADINA KARŞI EŞİTSİZLİK OLGUSUNUN, DÜNYANIN HER YERİNDE YAŞANAN ORTAK BİR SORUN”

Kadına karşı eşitsizlik olgusunun, dünyanın her yerinde yaşanan ortak bir sorun olduğunu belirten Meral Akıncı, “Her ne kadar yasalarda düzenlemeler yapılsa da, uygulamada hala sorunlar yaşanmaktadır. Bunun en temel nedeni toplumsal yapının, kadın cinsiyetine biçtiği roldür ve bu kadınların bazı haklarını elde edememesine ve kullanamamasına yol açmaktadır” dedi.

Modern toplumlarda, kadınların iş dünyasında yer edinmeye başladığını belirten Meral Akıncı, ancak uzun yıllar izole edilmeleri nedeniyle iş dünyasının erkeklere göre şekillenmesinin kadınların iş dünyasında eşitsizliğe uğramasına neden olduğunu kaydetti.

ŞİDDET

Aile içi şiddetin de kadın-erkek eşitsizliğinden beslendiğini kaydeden Akıncı, “Kadına karsı hâkimiyet ve baskı kurma tavırlarına karşı toplumsal seviyede farkındalığı arttırdıkça, olumlu ilerlemeler kaydedilmektedir.”

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK EŞİTSİZLİK

Engelli bireylere yönelik eşitsizliğe de değinen Meral Akıncı, “Engelli bireylerin ekonomik kaynaklara ulaşma, medya veya sanat alanlarına ulaşma veya makam ve güç sahipleri arasında olma şansları çok azdır” dedi.

Akıncı, engellilerin eğitim ve istihdam başta olmak üzere pek çok sorunlarına karşı politikalar hayata geçirilmesinin engellilere yönelik algının değişmesine yardımcı olacağını kaydetti.

DİJİTAL EŞİTSİZLİK

Sanal ortamda eşitsizliğe de değinen Meral Akıncı, en son teknolojiye sahip olabilenlerin ve olamayanların arasında bir dijital uçurum oluştuğunu ifade etti.

Meral Akıncı, “Örneğin, dijital bölünme çalışmaları, internet erişiminin yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, etnik yapı ve coğrafya gibi farklı demografik özelliklere sahip kişiler arasında eşitsiz bir şekilde dağıldığını göstermiştir” dedi.