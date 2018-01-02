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Akıncı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası'nı iade etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı, iade edilen yasadaki değişikliğin ikinci iş yapmayı yasak ve suç olmaktan neredeyse çıkardığını ve bu yasağı büyük ölçüde sulandırdığını ifade etti.

02 Ocak 2018 Salı 16:59
Akıncı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası'nı iade etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi tarafından onayına gönderilen sağlık çalışanlarının maaş, ücret ve ödenekleriyle ilgili düzenleme öngören Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nı imzalarken, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 97’nci maddesinde değişiklik öngören Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nı ise, yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi iade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne iade edilen değişiklik yasası, başka iş yapma yasağına uyulmaması halinde “uyarma”; suçun tekrarlanması halinde İse sırasıyla “kınama”, “kademe ilerlemesini kısa süreli durdurma”, “kademe ilerlemesini uzun süreli durdurma”, “geçici olarak görevden çıkarma” ve “görevden çıkarma” cezaları öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, iade edilen yasadaki değişikliğin ikinci iş yapmayı yasak ve suç olmaktan neredeyse çıkardığını ve bu yasağı büyük ölçüde sulandırdığını ifade ederek, yasama ve yürütme organlarının mahkeme kararlarına uyma zorunluluğunun Anayasanın 136’ncı maddesinde yer aldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, esas yasada yapılmak istenen değişikliğin, Anayasanın eşitlik ilkesine ilişkin 8’inci maddesi bakımından da tartışmaları beraberinde getirebileceğini değerlendirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na gönderdiği gerekçeli yazısında, mevzuatta ikinci işin yasak olduğu konusunun çok açık olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı,  ancak ikinci işe ilişkin disiplin işlemlerinin, değişik yasalarda birbirinden farklı şekillerde düzenlendiğini, bu bakımdan yasama organının mevzuattaki ikinci iş yasağı konusundaki farklılıkları ivedilikle gidermesi gerektiğine ilişkin görüşünü de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, söz konusu değişiklik yasaları ile ilgili olarak yaptırdığı hukuki inceleme ve Başsavcılık görüşünün yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk Tabipler Odası, TIP-İŞ ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği heyetlerini kabul ederek, örgütlerin görüşlerini de almıştı.

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ahmet hasan 2018-01-02 17:13:16

yetmez aldıkları maaş birda 2. iş yaparlar bütün memurların göyya kendilerinin degil eşlerinin adına dükyanları vardır insaf biraz gözünüz doysun

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