Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115274
ALTIN
160.921
DOLAR
3.7545
STERLİN
5.1208
EURO
4.5566
Çocuğun mikroplara da ihtiyacı var!
“Çocuklarınızı cam fanustan çıkarın”
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Kadınlar neden erkeklerden daha uzun yaşıyor?
Kadınlar neden erkeklerden daha uzun...
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

Akıncı: “Kan bağışında yeterli toplumsal dayanışma gösterilmiyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kan bağışı konusunda yeterli toplumsal dayanışmanın gösterilmediğini kaydederek, “Bunu başarmalıyız” dedi.

12 Ocak 2018 Cuma 15:23
Akıncı: “Kan bağışında yeterli toplumsal dayanışma gösterilmiyor”
banner10

Akıncı, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’den katılımcılarla Girne Acapulco Otel’de yapılan Thalassaemia Dernekleri Semineri’nin açılışında konuştu. Akıncı, “Böyle toplantılarda genellikle sorunların büyüklüğünden, ağırlığından ve genel anlamda başarısızlıklardan söz ederiz. Thalassaemiada ise başarı öyküsünden söz etmeden geçemiyoruz. Bu hepimizi sevindiren, gururlandıran bir gelişme” dedi.

Thalassaemialı çocuk doğumlarındaki düşüşe işaret eden Akıncı, Aile Yasası’ndaki düzenlemeyle 1980’den bu yana kişilerin taşıyıcı olup olmadıklarını bilerek evlendiğini kaydetti. Akıncı, “Thalassaemia hastalarının sayısı yaklaşık 200’lerde sınırlı kaldı. Önlem alınmasa bu sayı bine kadar çıkabilirdi” dedi.

Akıncı, kriz gelmeden önüne geçmenin sadece sağlıkta değil yaşamın her alanında önemli olduğunu söyledi.


Thalassaemialı hastalarının yaşam kalitesini yükseltmenin, sorunlarıyla devlet olarak ilgilenmenin, kan ihtiyaçlarıyla ilgili farkındalık yaratmanın önemine de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, kan bağışı konusunda da açıklamada bulundu.

Mobil kan bağış aracının köylerde ilgili gördüğünü belirten Akıncı, “Kan bağışı konusunda yeterli bir dayanışmayı toplum olarak gösterdiğimizi söylemek herhalde çok güçtür. Bunu başarmalıyız. Kan bağışında eskiden askerin oranı daha yüksekti.  Şimdi 4’te bire düştü. Bu iyi bir gelişme. Her şeyi askerimizden bekleyemeyiz. Sivil toplum olarak bu dayanışmayı ve farkındalığı mutlaka başarmalıyız” dedi.

Kana herkesin her zaman ihtiyaç duyabileceğini de vurgulayan Akıncı, “Kan bağışı konusundaki farkındalık eğitimle ilgili. Yasalarla, zorlamalarla değil, ikna ederek, dayanışma konusundaki farkındalığı artırarak insanların bunu seve seve yapacağı bir iklimi yaratmak şart” dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti GMB'de
Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti GMB'de
Güngördü: “En büyük miras, yaşanılır bir çevre”
Güngördü: “En büyük miras, yaşanılır bir çevre”
Yarın akşam ve Pazar günü yağmur bekleniyor
Yarın akşam ve Pazar günü yağmur bekleniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim