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Akıncı, kapıların açılmasıyla ilgili süreci değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’a hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında sorular üzerine Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasına ilişkin süreci anlattı.

25 Eylül 2018 Salı 13:47
Akıncı, kapıların açılmasıyla ilgili süreci değerlendirdi

Akıncı, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması ile ilgili 2015 yılında verilen siyasi bir karar olduğunu ve bu kararın yürürlükte bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, Derinya ve Aplıç kapılarında yolların yapılmasıyla ilgili bir sorun bulunmadığını da kaydetti.

Akıncı, “Bizim tarafta eksik kalan ve geciken kabinlerin kurulması, çatıların yapılması, elektrik, telefon, internet gibi bağlantıların halledilmesiydi. Bu konuda öz eleştiri yapmak gerekirse bizim de gecikmelerimiz oldu” dedi.

Akıncı, gerek eski hükümet gerekse şu andaki hükümeti bu konuda sürekli uyardığını ve “biz her şeyimizle hazır olalım. Rum tarafı Aplıç’ta gecikiyorsa varsın geciksin biz gecikmeyelim” dediğini, konuyla ilgili şu veya bu nedenle özellikle eski hükümetten başlayan bazı gecikmeler yaşandığını ancak gecikmelere rağmen her iki hükümette de kapıların açılmasına karşı bir tutum olmadığını anlattı.

Olayın sürekli gündemlerinde olduğunu, hükümet ve müteahhitlerin de konuyla ilgili çalıştıklarını ifade eden Akıncı, bu çerçevede Müteahhitlerin ihaleye katılmama konusundaki tavrını değiştirdiğine işaret etti.

Akıncı, “keşke biz her şeyiyle hazır olsaydık. Ama zararın neresinden dönsek kardır. Zaten Rum tarafı da hazır değildir. Hükümetimiz de diyor ki Rum tarafı hemen hazır olduğunda biz de hazır olacağız” dedi.

Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in bu konuyu New York’ta gündeme getirebileceğini, kendilerinin de ona verecek cevaplarının hazır olması için bu çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Akıncı, Derinya ve Aplıç konularında sözlerinin arkasında olduklarını ve bundan vazgeçmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, ancak kendisinin de soracağı sorular bulunduğunu ifade etti.

“Ancak bizim de soracaklarımız vardır. Derinya ve Aplıç kapısıyla birlikte aldığımız mobil telefon kararları vardır, elektriklerin kalıcı olarak sistemlerin bağlantısı konuları vardır ki ne yazık Rum tarafı bunları engellemiştir. Bunları yerine getirmemiştir. Eğitim projemiz vardı. Israrla bizim okullarımızı ziyaret etmiyorlar. Bir tanınma fobisi içerisindedirler. Bunun arkasına saklanıyorlar” diyen Akıncı, bütün Güven Yaratıcı paketin arkasında olduklarını, gereklerini yerine getirdiklerini, getirmeye devam ettiklerini söyledi, “”Beklentimiz aynı karşılığı diğer taraftan da görmektir” dedi.

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Cumhurbaşkanı AkıncıNew YorkDerinya Ve Aplıç KapılarıGündemKıbrıs
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