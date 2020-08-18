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Akıncı: "Karantina uygulaması yeniden gündeme alınmalı"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ile berberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

18 Ağustos 2020 Salı 13:39
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Akıncı: "Karantina uygulaması yeniden gündeme alınmalı"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ile berberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı açıklamada, kadınların ekonomide önemli rolleri olması gerektiğini, ancak ülkede kadınların yeterince ekonomide yer almadığını belirterek, “Yeterince mücadele edilirse; ‘biz de varız’ denilirse, ‘ekonominin dişlilerinden bazıları da biziz, biz olmadan ekonomi çarkları dönmez’ denilirse başarılı olunur” dedi.


“KARANTİNA UYGULAMASI YENİDEN GÜNDEME ALINMALI”

Cumhurbaşkanı Akıncı, covid-19 vakalarında yerel sayının arttığında işaret ederek, “Bu durum endişe vericidir” dedi.

Bu konuda sağlıkçıların ve uzmanların uyarılarının dikkate alınarak gerekenlerin yapılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, ülke dışından gelenlere, karantina uygulamasının yeniden gündeme alınarak değerlendirilmesini istedi.

Devletin yapacaklarının yanında yurttaşlara da yeniden görev düştüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, düğünlerde, eğlence yerlerinde ve plajlarda ivedilikle tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

1 Temmuz’daki açılımdan sonra geçen bir buçuk ayda dıştan turist gelişlerinde ciddi bir rakama ulaşılamadığını, buna karşılık yerel turizmde bir canlanma gözlemlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, içinden geçilmekte olan koşullar da dikkate alınarak, iç turizme daha fazla önem vermek gerekeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İş Kadınları Derneği yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Yeni oluşan Yönetim Kurulu üyeleri ile Cumhurbaşkanı Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulunan Selin Candemir, İş Kadınları Derneği’nin çalışmaları ve hedefleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

Pandemi sürecinde KKTC ekonomisinin de olumsuz etkilendiğini, ne zaman biteceği belli olmayan bu belirsiz dönemde iş dünyasının yalnız bırakılmaması; doğru, akılcı kararlarla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Candemir, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya başarılar diledi.

İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Ece Emin, Suna Erensu, Bilen Sayılı Bozkırlı, Cemile Kocareis, Mine Yücel ve Sercan Görgüner Bahçeci’nin katıldığı görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş da yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncıİş Kadınları Derneği
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