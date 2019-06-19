Akıncı, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın 25. Kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, yararlı hizmetler hatırlandığında ve anıldığında mutluluk verdiğini belirterek, KTEV’in kuruluşundan bugüne emek verenleri kutladı.

Bazı konuların günlük siyasetin dışında tutulması gerektiğini, eğitimin de bunların başında geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Eğitim Vakfı’nın ileriye gidebilmesinin temel koşulunun günlük siyasete bulaşmadan devamlılığı sağlamak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı olarak Tuncer Bağışkan’ın eserinin okurlarla buluşmasına katkı yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bağışkan’ın Osmanlı dönemiyle ilgili hazırladığı kitabın, kaynak bir kitap olarak değerlendirileceğinden kuşkusu olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Adamız, güzel Kıbrıs’ımız çeşitli uygarlıkların kavşağıdır; bir döneminde de Osmanlı kültürüyle ve Osmanlı Türk mimarisiyle haşır neşir oldu. Ondan önceki medeniyetler de bu ülkeden geldi geçti. İşte içinde bulunduğumuz bu çevre Lüzinyan, Venedik döneminin eserlerini barındırıyor. Bu ülkede, Osmanlı’dan sonra İngiliz mimarisinin örnekleri var. Tüm bunların kitaplaştırılması, gelecek kuşaklara aktarılması son derece önemlidir. Sevgili Tuncer Bağışkan Osmanlı dönemini aldı, bu dönemle ilgili çok güzel bir eser meydana getirdi, kaynak bir kitap olarak değerlendirileceğinden hiç bir kuşkum yok. Kütüphanelerde hakkı olan yeri alacak, gençlerimiz yararlanacak.”

(BRT/SM)