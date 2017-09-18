Akıncı: "Kıbrıs Türk halkı için 2 seçenek var"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile yapacağım görüşmede Kıbrıs’ın geleceğine yönelik düşüncelerini paylaşacağını ve objektif rapor beklentisini ileteceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York’a gidiyor. Akıncı bu amaçla yarın saat 08:35’te KKTC’den ayrılacak.

New York’ta bulunacağı sürede ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Akıncı, 23 Eylül Cumartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Genel Sekreter Antonio Guteres ile görüşecek.

Görüşmenin ana gündemini Kıbrıs müzakerelerinin geleceği ve Genel Sekreter’in Kıbrıs raporu oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı bugün katıldığı Adli Yıl açılış töreninde, Genel Sekreter ile yapacağı görüşmeye değindi.

Akıncı, “BM Genel Sekreteri Guterres ile yapacağım görüşmede Kıbrıs’ın geleceğine yönelik düşüncelerimizi paylaşacağız ve objektif rapor beklentimizi ileteceğiz”dedi.

GERİYE SADECE İKİ SEÇENEK KALDI

Akıncı, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının, her durumda bu topraklarda barış ve huzur içinde birlikte var olmayı devam ettirmek zorunda olduğunu da vurguladı.

“Coğrafyayı değiştiremeyiz. Kıbrıs Türk Halkı, Rum üniter devletinin azınlığı olmak niyetinde değildir. Bunun yanında Türkiye’nin 82. vilayeti olmak gibi bir arzusu da yoktur” diyen Akıncı, bu durumda, geriye sadece iki seçenek kaldığını söyledi.

Akıncı, bu seçenekleri,“Eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde birbirine tahakküm etmeden tek çatı altında paylaşıma dayalı bir yapı; ya da yan yana iki ayrı çatı altında yaşayabilmenin koşullarının yaratılması ve yasallaştırılması. Her iki şıkta da kuşkusuz uzlaşmak gerekecektir” ifadeleriyle sıraladı.