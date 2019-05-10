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Akıncı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleriyle görüştü...

10 Mayıs 2019 Cuma 14:40
Akıncı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleriyle görüştü...
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ilgili yasa çerçevesinde kuruluşu tamamlanarak göreve yeni başlayan Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelerini kabul ederek, görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Hürol Mear, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kişisel Verilerin Koruması Yasası kapsamında göreve başlayan Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir başkan ve on üyeden oluşuyor. Cumhurbaşkanı tarafından atanan Kurul Başkanı, Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylandı. Kurul üyelerinin ikisi Cumhuriyet Meclisi, ikisi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenirken, kalan 6 üye de yasa çerçevesinde yetki verilen kurumlar tarafından seçilerek göreve başladı.

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Akıncı
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