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Akıncı, KTOEÖS heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) heyetini kabul etti. Görüşmede, öğretmen istihdamıyla ilgili sıkıntılar ele alındı.

21 Temmuz 2020 Salı 14:01
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Akıncı, KTOEÖS heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sendika yetkilileri, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) bu yılki öğretmen sınavlarının pandemi süreci nedeniyle zamanında yapılamayacağı, bunun yerine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından geçici öğretmen istihdamı yapılacağı yönündeki açıklamasından duydukları rahatsızlığı ve kararın sakıncalarını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletti.

Sendika yetkilileri, gerekli sağlık önlemleri alınarak öğretmen sınavlarının da yapılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bir eksik üye ile de toplanıp çalışabilmesine olanak sağlayan yasanın geçmesi için siyasi partilerle bir araya geldiğini anımsatarak, yasanın geçmesi ile komisyonun çalışır duruma geldiğini belirtti.

O günlerde de şimdi de tüm istihdamların hakkaniyetli bir şekilde ve sınavla yapılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu düşüncesini KHK Başkanı’na telefoniyen bir kez daha ilettiğini de dile getirdi.

Görüşmede KTOEÖS Genel Başkanı Tahir Gökçebel’e, KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem ile KTOEÖS Eğitim Sekreteri Ahmet Karaoğulları eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıBrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler SendikasıKTOEÖS
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