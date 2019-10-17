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Akıncı: Küfür ve tehdit edenler için hukuki süreç başlatılacak

17 Ekim 2019 Perşembe 18:58
Akıncı: Küfür ve tehdit edenler için hukuki süreç başlatılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak kendisine küfür ve tehdit içerikli mesaj atanlarla ilgili başsavcılığa ve polis genel müdürlüğüne dosya verildiğini belitti.

"Bu topraklarda fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz temel ilkelerimizden biri olmaya devam edecektir" diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşananlar ne kadar rencide edici olsa da, yazı ve söylemlerde düzeyli üslubun korumasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklaması şöyle:

"Birkaç gün önce yaptığım açıklamalarla belirttiğim görüş ve düşüncelerim karşısında fikir yerine küfretmeyi seçen ve bunu ölüm tehditlerine kadar vardıranlar olmuştur. Bu kişiler saptanarak bugün Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Bundan sonrası hukuki süreç çerçevesinde ilerleyecektir. Bu topraklarda fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz temel ilkelerimizden biri olmaya devam edecektir. Küfür ve tehdide yönelenlere karşı aynı üslubu kullanmamız ise asla düşünülmemelidir. Bana güven duyan ve ilk andan itibaren dayanışmasını gösteren herkese bir kez daha teşekkür ederim. Bu vesileyle, yaşananlar bizleri ne kadar rencide ediyor olsa da, yazı ve söylemlerimizde hepimizin düzeyli üslubunu korumasının önemini bir kez daha hatırlatmak isterim."

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Fox 2019-10-17 19:40:33

Sn.Akıncı seni çoook seviyoruz.....

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Ertaç 2019-10-17 19:42:38

Geç bile kalındı

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KıbrısTürkünün Sesi 2019-10-17 20:40:38 @Ertaç

Çok yerinde bir açıklama yaptınız Sn. Cumhurbaşkanım. Fikirleriniz bazen farklı dahi olsa, üslubunuz her daim çağdaş, medeni ve ilerici olmuştur. Başlatılacak hukuki süreci sonuna kadar destekliyoruz.

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KıbrısTürkünün Sesi 2019-10-17 20:40:37 @Ertaç

Çok yerinde bir açıklama yaptınız Sn. Cumhurbaşkanım. Fikirleriniz bazen farklı dahi olsa, üslubunuz her daim çağdaş, medeni ve ilerici olmuştur. Başlatılacak hukuki süreci sonuna kadar destekliyoruz.

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KıbrısTürkünün Sesi 2019-10-17 20:40:36 @Ertaç

Çok yerinde bir açıklama yaptınız Sn. Cumhurbaşkanım. Fikirleriniz bazen farklı dahi olsa, üslubunuz her daim çağdaş, medeni ve ilerici olmuştur. Başlatılacak hukuki süreci sonuna kadar destekliyoruz.

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Bulo49 2019-10-17 19:58:28

Bir devletin Cumhurbaşkanına küfür tehdit insanlık dışıdır utançtır yazıklar olsun devlet büyüklerinin aralarında konuşur yanlış anlaşmalar olabilir

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Fox 2019-10-17 21:04:10

Nerde hükümet nerde? Bu işler en başta hükümetin görevi değilmidir? Bir devletin en yüksek makamına olmayacak hakaretler,olmayacak küfürler yapılıyor,tehditler savruluyor ve hükümet adeta umursuz yapılanlar karşısında sessiz ve aciz...

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Cezmi 2019-10-17 21:07:01 @Fox

Lanet olsun bu hükümete..Zaten ortalığı karıştıran,insanları provoke eden Allah tüketsin gendini bu Tatari değilmi...Özersay ise zavallı,yazıklar olsun..

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