Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93274
ALTIN
246.399
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2787
EURO
7.3714
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Akıncı: Kültür sanat faaliyetleri ara vermeden sürdürülmeli

Cumhurbaşkanı Akıncı, Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun açılışına katıldı

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:57
Akıncı: Kültür sanat faaliyetleri ara vermeden sürdürülmeli

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ekonomik açıdan sıkıntıların yaşandığı bu günlerde, ara vermeden kültür sanat faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, sempozyuma katılımın, sempozyumun başarılı olacağının göstergesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun kendini kabul ettirdiğini belirterek, projeye emek verenleri kutlayıp tebrik etti.

“ARA VERMEDEN KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ ÖNEMLİ”

Projenin ülkede güzel şeyler de olduğunun göstergesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçilen bu günlerde, ara vermeden kültür sanat faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

2.Dünya Savaşı sonrası ilk yatırım yapılan binaların kültür sanat binaları olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, kültür sanat faaliyetlerinin böylesi dönemlerde artırılması gerektiğine işaret etti. Bölgedeki arkeolojik kazılarda, geçmişte yabancılar tarafından ortaya çıkarılan eserlerin yurt dışına taşındığını belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Belki de ileride bu eserlerin ülkeye tekrar getirilmesi gündeme getirilmelidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı olarak Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’na destek verildiğini ve verilmeye devam edileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, üniversiteler, yerel yönetimler, sanatçılar, sanatseverler ve sivil toplum örgütlerinin ele ele vermeleri durumunda, daha güzel kültür sanat projelerine ulaşılabileceğini ifade etti.

SEMPOZYUMA 9 ÜLKEDEN TOPLAM 93 SANATÇI VE BİLİM İNSANI KATILACAK

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasının ardından sempozyumdaki standları gezerek sanatçılarla sohbet etti, üretilen replikaları inceledi.

Bu yıl 3- 14 Eylül tarihleri arasında yapılacak sempozyuma Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Slovakya, Letonya, Tunus, Libya, Türkiye, Güney Kıbrıs ve KKTC olmak üzere 9 ülkeden toplam 93 sanatçı ve bilim insanı katılacak.

Sempozyumda Erken ve Orta Tunç Çağı’nda Vounous’ta kullanılan üretim teknikleri kullanılarak seramik ve metal döküm çalışmaları yanında birçok aktiviteye yer verilecek. Tamamen ilkel teknik ve malzemeler kullanılarak üretilecek eserler yanında, Vounous dahil, Göbeklitepe Akdeniz Neolitiği ve Kıbrıs, Terra Sigillata ve Tarih Öncesinden Milenyum Çağına Çocuk konulu bilimsel sunumlar gerçekleştirilecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siber’den Akıncı’ya sert eleştiri!
Siber’den Akıncı’ya sert eleştiri!
BES 34. Olagan Kurulu bugün yapılıyor
BES 34. Olagan Kurulu bugün yapılıyor
Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç anıldı
Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç anıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim