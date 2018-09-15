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Akıncı: Lefkoşa Surlariçi’ne değer katıyor

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:31
Akıncı: Lefkoşa Surlariçi’ne değer katıyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Festival kapsamında yapılmakta olan duvar resimlerini, sanat çalışmalarını ve aktiviteleri yerinde izleyen Cumhurbaşkanı AkıncıYuka Blend Street Festival’e katılan sanatçı, halk ve esnafla sohbet etti. 
Böylesi etkinlikleri düzenlemenin, Lefkoşa Surlariçi’nin sosyal ve ekonomik gelişimi için de oldukça önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendi sanatçılarımız ve yurt dışından sanatçıların katılımıyla organize edilen Yuka Blend tarzı sanat ve sokak festivallerini gerçekleştirmenin; ortak manevi ve tarihi değerlerin hatırlanıp yaşatılmasında önemli olduğunun altını çizdi. 
Yuka Blend gibi festivaller sayesinde, hoşgörü ve çok kültürlülüğün pekiştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, festivalin ayrıca, Lefkoşa Surlariçi'nin kültürel ve tarihi değerlerinin hatırlanmasına öncülük ettiğini de ifade etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yuka Blend Street Festival’e katılan sanatçıları ve festivale katkı koyanları tebrik etti.
FESTİVAL’DE BU YIL YAŞAMIN SIRLARINI SİMGELEYEN DÖRT ELEMENT TEMSLİ EDİLDİ
Bir hafta süren festivalde, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi. Festival, yerli sanatçılara, dünyanın farklı ülkelerinden gelen graffiti sanatçılarına, müzisyenlere, ressamlara, müzik gruplarına, sergilere, farklı sokak gösterilerine ve dans performanslarına ev sahipliği yaptı. Festival, Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel değerlerini, sanatçının çok yönlü bakış açısıyla harmanlayarak, sanatla ilgilenen gençlere yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor… Yuka Blend Street Festival’de, bu yıl yaşamın sırlarını simgeleyen dört element; toprak, hava, su ve ateşle temsil edildi. Festivalde ayrıca çeşitli atölye çalışmaları, sergiler, tematik müzik geceleri, gölge oyunu, dans ve sahne gösterileri düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
AkıncıLEFKOŞASuriç
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