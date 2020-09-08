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Akıncı-Lillie görüşmesi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri Stephan Lillie’yi kabul ederek görüştü.

08 Eylül 2020 Salı 14:32
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Akıncı-Lillie görüşmesi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri Stephan Lillie’yi kabul ederek görüştü. 
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı, Yüksek Komisere Kıbrıs Türk halkının güncel konulara ilişkin hassasiyetlerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
AkıncıMustafa AkıncıStephan Lillie
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