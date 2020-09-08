Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri Stephan Lillie’yi kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı, Yüksek Komisere Kıbrıs Türk halkının güncel konulara ilişkin hassasiyetlerini iletti.
Akıncı-Lillie görüşmesi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri Stephan Lillie’yi kabul ederek görüştü.
08 Eylül 2020 Salı 14:32
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri Stephan Lillie’yi kabul ederek görüştü.