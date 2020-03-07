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Akıncı, Lokmacı'daki Eylem ile İlgili Açıklama Yaptı

Akıncı, “Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir” dedi.

07 Mart 2020 Cumartesi 13:54
348 Okunma
Akıncı, Lokmacı'daki Eylem ile İlgili Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lokmacı geçiş kapısında bugün düzenlenen barışçı gösteriye Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından biber gazı ile müdahale edilmesi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Her iki tarafta da saptanmış bir corona virüs vakası yokken ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi böyle bir önleme gerek görmezken kapıların tek yanlı bir kararla Rum yönetimince kapatılması ne kadar zeminsiz ve orantısız bir eylem olmuşsa, bugün protesto için bir araya gelen insanlara biber gazı sıkılması da o kadar orantısız bir güç gösterisi olmuştur.

Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir.

Bugün gereksiz olduğu hemen herkesçe kabul edilen kapıların tek yanlı kapatılması kararının gecikmeksizin düzeltilmesi gerekliliği ortadadır.

Dünyayı tehdit eden bu riske karşı ortak çalışmalara bilimsel  bir zeminde ve gerektiği şekilde birlikte devam etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.”

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıSınırların KapatılmasıKıbrıs Sınır KapılarıLokmacı Barikatı
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VAY BEE 2020-03-07 14:57:53

Uyan artık o ütopyadan sn.akıncı.. Dünya öyle bir yer değil artık.. 1950-60 yılların da yaşamıyoruz. Yeni dünyaya ayak uydurun.. Bu siyasetinizi güncelleyin artık..

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