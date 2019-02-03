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Akıncı Lute ile 1 saat 15 dakika görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

03 Şubat 2019 Pazar 15:06
Akıncı Lute ile 1 saat 15 dakika görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Dün gece adaya gelen Lute, bu sabah saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Görüşmede Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu eşlik ederken, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantı sonrasında taraflardan açıklama gelmedi.

Lute, bu akşam saat 18.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek.

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ÜÇÜNCÜ ZİYARET

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Mayıs 2018’de “geçici özel danışman” olarak atanan Jane Holl Lute, bugüne kadar adayı üç kez ziyaret etti.

Kıbrıs’a ilk ziyaretini geçen yıl temmuz ayında gerçekleştiren Amerikalı diplomat, garantörler ve AB yetkilileriyle de yaptığı görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri’ne çalışmalarıyla ilgili rapor sunmuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, daha sonra BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute'un istişarelerini sürdürmesini istemişti.

Lute, bu çerçevede geçen yıl ekim ve aralık aylarında Kıbrıs ve garantör ülkelere iki ayrı ziyaret daha gerçekleştirmişti.

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AkıncıLuteHaberKıbrıs
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