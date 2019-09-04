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Akıncı, Lute'u kabul etti

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:52
Akıncı, Lute'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerin yeniden başlamasına olanak sağlayacak “referans şartları” için pazardan beri liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yürüten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün yeniden bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme 11.45’te başladı. Lute Akıncı’dan önce bu sabah Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştü.

Lute’un, Kıbrıs ziyaretinin ardından garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile eylül ayı içinde görüşmesi öngörülen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderlerle üçlü görüşme yapma ihtimali de bulunuyor.

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