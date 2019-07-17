Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Madde bağımlılığının önüne geçilmesi için tüm gücümüzle uğraş vermeliyiz. Gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte Karşıyaka’da bulunan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti.Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve Prof. Dr. Ebru Çakıcı tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, hastanede yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Madde bağımlılığının ilkokul çağındaki çocuklara kadar yayılan büyük bir sorun haline geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ortaokul ve lise çağındaki bireylerdeki madde bağımlılığının 15-20 yıl içerisinde 2 katına çıktığını, 18-65 yaş kuşağındaki bireylerdeki madde bağımlılığının ise 3 katına yükseldiğini belirterek madde bağımlılığı konusunun devlet tarafından hassasiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

“MADDE BAĞIMLILIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE UĞRAŞ VERMELİYİZ”

“Madde bağımlılığının önüne geçilmesi için tüm gücümüzle uğraş vermeliyiz. Gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmalıyız. Bu yönde atılan her adım desteklenmeye muhtaçtır… Sayın Mehmet Çakıcı ve ekibine bugün yaptığım ziyaret, bu desteğin bir göstergesi olarak algılanmalıdır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde önemli bir toplumsal hizmet verilmesi için ciddi bir altyapı yaratıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın akademik çalışmaları, kitapları ve bir psikiyatrist olarak topluma yıllardır madde bağımlığının tedavisine yönelik önemli hizmetler verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, Karşıyaka’da hizmete giren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde verilecek hizmetin önemine ve değerine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı da yaptığı konuşmada, uyuşturucu kullanımının ülkenin en büyük sorunu olduğunu söyleyerek, bu sorunun tedavisine yönelik attıkları adımın devletin de iş birliğiyle ileriye taşınması temennisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iç sorunlara yönelik gerçekleştirdiği öncülüğün bir örneğini sergileyerek Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret eden ilk siyasetçi olduğuna dikkat çeken Çakıcı, Cumhurbaşkanı’nın gerçekleştirdiği ziyaret ile madde bağımlılığın önüne geçilmesinin önemiyle ilgili bir mesaj verdiğini kaydetti. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı’ya gerçekleştirdikleri ziyaretten ötürü teşekkürlerini iletti.