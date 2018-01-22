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Akıncı: "Meclis çatısına çıkılması, daha vahim olayların gelişebileceğinin göstergesi"

Akıncı’nın yaptığı tüm girişimlere rağmen, gazetenin balkonuna, Cumhuriyet Meclisi’nin çatısına kadar çıkılabilmesinin daha vahim olayların da gelişebileceğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:56
Akıncı: "Meclis çatısına çıkılması, daha vahim olayların gelişebileceğinin göstergesi"
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Afrika Gazetesi önündeki protestocuların gösterilerinin fiziki şiddet içeren saldırıya dönüştüğünü öğrenmesi üzerine, olay yerine gittiği, güvenlik güçlerinin sorumluları ile görüşerek derhal önleyici tedbir alınmasını istediği, gerek Polis Genel Müdürü gerekse Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile yaptığı telefon görüşmelerinde de aynı talebini tekrarladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığı tüm girişimlere rağmen, gazetenin balkonuna, Cumhuriyet Meclisi’nin çatısına kadar çıkılabilmesinin daha vahim olayların da gelişebileceğinin göstergesi olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu çerçevede, polis güçlerinin bu tür olaylarda daha etkili olmasının önemini bir kez daha vurgulamayı gerekli gördüğü de ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: 

“Dokuzuncu Dönem Meclis üyelerinin And İçme Töreni için Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, Afrika Gazetesi önündeki protestocuların gösterilerinin fiziki şiddet içeren saldırıya dönüştüğünü öğrenmesi üzerine, Cumhuriyet Meclisi’nden ayrılarak olay yerine gittiği, güvenlik güçlerinin sorumluları ile görüşerek derhal önleyici tedbir alınmasını istediği gerek Polis Genel Müdürü gerekse Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile yaptığı telefon görüşmelerinde de aynı talebini tekrarlamıştır.

Cumhurbaşkanımız, bu sabah yaptığı açıklamada da vurguladığı gibi, Afrika Gazetesi’nin çeşitli çevrelerin tepkisini çeken dünkü yayınını onaylamasının mümkün olmadığını, ancak beğenilmeyen görüşler karşısında şiddet eylemleri, vurup kırma ve linç girişimlerinin de asla kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir.

Kıbrıs Türk Halkının demokratik kültürünün, beğenilmeyen rahatsız edici en aykırı fikirlere karşı dahi linç girişiminde bulunulmasını değil, fikirlerle mücadele edilmesinden oluştuğunu anımsatan

Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı olarak, görüş ve fikirleri ne olursa olsun ülkenin bir gazetesinin hedef haline getirilmesini tasvip etmesinin de asla söz konusu olmadığını da belirtmiştir. 

Dün ve bugün Cumhurbaşkanımızın yaptığı tüm girişimlere rağmen, gazetenin balkonuna, Cumhuriyet Meclisi’nin çatısına kadar çıkılabilmesi, daha vahim olayların da gelişebileceğinin göstergesi olmuştur.

Cumhurbaşkanımız bu çerçevede, polis güçlerinin bu tür olaylarda daha etkili olmasının önemini bir kez daha vurgulamayı gerekli görmektedir”.

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Yorumlar
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NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 2018-01-22 18:05:00

TÜRK MİLLETİNİN ŞEREFLİ ASKERİNE ORDUSUNA POLİSİNE KİMSE DİL UZATAMAZ ALÇAKÇA İFTİRA ATAMAZ......

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dog 2018-01-22 16:18:55

isgal kanitlanmis dir bunlar cb diye ortalik da dolasir

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Doğru Söz 2018-01-22 16:52:09

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kolorduya bağlı. Kolordu TC nin. Afrika ya karşı talimatı TC Cumhurbaşkanı verdi. Şimdi GKK veya ona bağlı Polis GM ne yapsın? Cimhurbaşkanımızın tedbir alın ikaz ve olay anındaki emrine rağmen Polisin seyrettiği filmde Afrika Gazetesi yakıldı yıkıldı. Başbakan yoklarda. Ya da istediği oluyor. Toplanan larda ülkücü işaretler yapılıyor.Topyekünü ise tam da KKTC filmi oldu.

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Doğru Söz 2018-01-22 17:01:00

Kameraların ve polisin gözü önünde bir gazete tamamen yıkıldı. Devlet makamlarını ve Polisi tebrik(!) ediyorum! Sözün bittiği voyvodalığın fiili olarak başladıgı gün (22.1.2018). Resmi tarihi merak edenlere söyliyeyim, YDP sinin seçimde milletvekili çıkardığı
gün.

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Doğru Söz 2018-01-22 17:14:03

TC Cumhurbaşkanı Afrika gazetesi için halk gereğini yapacak diyor. TC elçisi yemin törenine katılmıyor. Ve o gün Bilinen eylemler oluyor. Meclis işgal edilip o partinin bayrağı dikiliuor. Biz daha neyi konuşuyoruz!

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Doğru Söz 2018-01-22 18:22:36

Afrika gazetesinin başlığinda işgal altında icazetsiz gazete yazar. Yani Afrika gazetesi işgal kelimesini her gün kullanıyoor. Olaylar işgal kelimesinin manşet oludugundan değil. Sn.Tayip Erdoğan o gazeteye haddi bildirilsin talimatını verdiğinden oldu. Dürüst olalım. Sn. Tayip Erdoğan'nın maalesef bu tür talimatlari var. Bu ne ilk ne de sondur. En yakın dava arkadaşı Sn Abdullah Gül'ü bile bir dakikada hedef
yapmıştır. Türkiye'de ciddi çoğunluk demokrasi bilmez. Talimattan kavgadan gerilimden hoşlanır.

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