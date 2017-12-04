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Akıncı, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Girne’deki Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret etti.

04 Aralık 2017 Pazartesi 15:17
Akıncı, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Akıncı, ziyaretinde Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak ile de görüştü. Akıncı görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Daire’nin “devletin hafızası” , araştırmacılar için çok önemli bir kaynak olduğunu ve Daire’de çok iyi muhafaza edilmesi gereken bilgilerin bulunduğunu söyledi.

Akıncı, kitabını hazırlama aşamasında Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nden yararlandığını kaydetti ve toplumun  Daire’nin kıymetini daha iyi idrak etmesi temennisinde bulundu.   

BORAK

Mehmet Borak ise, Milli Arşiv’in 1970’de Cumhurbaşkanlığı Sarayında oluşturulmaya başlandığını, 1975’de de bugün hizmet verdikleri binaya taşındıklarını, Milli Arşiv’in kuruluş amacının 1963-1964 yıllarında kantonlarda yaşamaya zorlanan Kıbrıslı Türklere ait bilgi ve belgelerin muhafaza edilmesi olduğunu anlattı.

Arşiv mevzuatı olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirten Borak, mevzuatın, kurumlarla Daire arasındaki ilişkileri belli kurallara bağlamak için gerekli olduğunu, Daire’nin bu çerçevede bir mevzuat hazırladığını kaydetti.

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