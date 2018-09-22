Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 25 Eylül’de New York’a hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda açıklama yapacak
Akıncı New York’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’a gidiyor.
22 Eylül 2018 Cumartesi 17:03
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’a gidiyor.
nasılsa beleş devletten oyandan koyun elektre senede sağlam 2 3 zam benzıne zam anca uçar o uçak yazıklar olsun ne umduk ne buldukyazık bu halka mıllete 3 kurusa mah kum ettınız hayat zehır oldu bı kahvaltı bır tencere yemek bugun olusu 100 tl ayda 3000 eder nerde elktrk kıra ulasım su cocuk okul ozel ıhtyac ucun siz de çözersınız anca halkın dız bağlarını çöksün dıye saygılar sayın başkanım