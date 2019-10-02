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Akıncı: New York’tan beklenen çıktı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York ziyaretini tamamlayarak  bugün öğleden sonra yurda döndü..

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:22
Akıncı: New York’tan beklenen çıktı

Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindeki heyeti saat 15.30’da  KKTC’ye geldi.

Akıncı, adaya gelişinin ardından Ercan Havaalanı’nda basın toplantısı düzenleyerek New York temaslarına ilişkin  bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “ New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’i  insiyatif almakta istekli ve kararlı olduğunu gördük, sayın Genel Sekreter   geçmişteki gibi bir başarısızlık istemiyor..Önümüzdeki haftalarda Ekim ayı çıkmadan, en nihayet Kasımda, yani yeni yıldan önce 3’lü görüşme  planlanıyor”dedi.

“New York’tan bir şey çıkmadı” şeklindeki açıklamalara  da cevap veren Cumhurbaşkanı Akıncı, “New York’tan bir şey çıkmadı söylemleri yanlış, New York’tan   beklenen çıktı..Çünkü New York’ta istediğimiz BM Genel Sekreteri’nin  Kıbrıs konusunda inisiyatif almasıydı, ve biz bunu gördük”dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı,  Doğu Akdeniz’deki gelişmelere işaret ederek “Gerginlik rahat oturmamamız gerektiğini söylüyor.Doğal gaz nedeniyle bölgede  yaşanmakta olan sıkıntılar istenmeyen durumlara yol açabilir.Bu açıdan Kıbrsı sorununa çözüm yönünde çaba hacanması ada ve bölge açısından son derece  gereklidir” dedi..Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres’in de bu konuda aynı düşüncede olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres görüştüğünü hatırlatarak , Çavuşoğlu’nun kendisini ziyaret ederek görüşme  hakkında bilgi verdiğini de söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in New York’ta BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı da eleştirdi ve Rum Lider’i Kıbrıs Türk tarafı ile işbirliği yapmaya çağırdı.

(BRT)

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AkıncıNew York
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