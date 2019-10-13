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Akıncı'nın Harekat ile ilgili sözlerine Oktay'dan sert tepki!

13 Ekim 2019 Pazar 09:31
Akıncı'nın Harekat ile ilgili sözlerine Oktay'dan sert tepki!

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, terör örgütü PKK/PYD’ye karşı yürütülen Barış Pınar Harekatı’na, “Akan su değil, kandır” yaklaşımını kınadı.

Oktay, bugün sabah saatlerinde kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akıncı’nın Türkiye’nin terörle mücadelesini hiçe sayan bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Akıncı’nın yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin yanında olmadığını gösterdiğini söyleyen Oktay, “Akıncı’nın eli kanlı terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi görmezden gelmesini esefle kınıyorum” dedi. Oktay’ın tam açıklaması şöyle: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, PKK/PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelemizde Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yapmıştır. Akıncı'nın bu açıklaması Boğaz şehitliğinde koyun koyuna yatan mücahit ve mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı operasyonunun, eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum.

1974 Kıbrıs Barış Harekatında, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan Kahraman Ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de Barış Pınarı harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı’nın bugün Cumhurbaşkanı sıfatı ile yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır.

Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Akıncı
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kktc 2019-10-13 09:46:45

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