Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
"Senin sonun ölüm seni bu gece öldüreceğim"
"Senin sonun ölüm seni bu...
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı

Akıncı'nın külliye tepkisine Ak Parti'den ilk açıklama

banner102

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Erdoğan'ın ‘müjde’ olarak duyurduğu külliye projesine yönelik eleştirisiyle ilgili açıklama yaptı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 18:34
41 Okunma
Akıncı'nın külliye tepkisine Ak Parti'den ilk açıklama

Bir gazetecinin, eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs parlamentosundaki konuşmasında verdiği ‘külliye müjdesi’ne yönelik eleştirisiyle ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Külliyesi binasıyla ilgili ifadelerine yönelik sözlerini hatırlaması üzerine Çelik, şöyle konuştu:

“Bu açıklamayı yapan eski Cumhurbaşkanı Akıncı, görev yaptığı dönem içerisinde hiçbir zaman Kıbrıs Türkü'nün tezlerini savunan açıklamalarıyla gündem olmadı. Bakın görev yaptığı dönem içerisinde Akıncı'nın gündem olduğu konulara... Sürekli olarak Rum tezlerine yakın duran açıklamalarıyla her zaman gündem oldu. Hatta ben bir açıklamamda söylemiştim; Akıncı bir açıklama yaptığı zaman Kıbrıs Türk'ünden ve Türkiye'den tepki görüyor ama Güney Kıbrıs'taki ve Yunanistan'daki gazeteler, Akıncı'nın açıklamalarını her zaman memnuniyetle karşılıyor. Örneğin, tarihimize bile saldıran açıklamalar yaptı. Kendi söylediklerini savunmak için güya... Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını bile eleştiren bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla her şeyi birbirine karıştıran bir yaklaşım içerisine girdi.”

AKINCI NE DEMİŞTİ?

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın külliye projesini eleştiren eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür” demişti.

Son Güncelleme: 21.07.2021 18:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner'den Maraş açıklaması: Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz
Saner'den Maraş açıklaması: Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz
Milli sporcular, Erdoğan'a elde ettikleri başarıları anlattı
Milli sporcular, Erdoğan'a elde ettikleri başarıları anlattı
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39; sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39; sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim