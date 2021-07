Akıncı'nın külliye tepkisine Ak Parti'den ilk açıklama

Bir gazetecinin, eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs parlamentosundaki konuşmasında verdiği ‘külliye müjdesi’ne yönelik eleştirisiyle ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Külliyesi binasıyla ilgili ifadelerine yönelik sözlerini hatırlaması üzerine Çelik, şöyle konuştu:

“Bu açıklamayı yapan eski Cumhurbaşkanı Akıncı, görev yaptığı dönem içerisinde hiçbir zaman Kıbrıs Türkü'nün tezlerini savunan açıklamalarıyla gündem olmadı. Bakın görev yaptığı dönem içerisinde Akıncı'nın gündem olduğu konulara... Sürekli olarak Rum tezlerine yakın duran açıklamalarıyla her zaman gündem oldu. Hatta ben bir açıklamamda söylemiştim; Akıncı bir açıklama yaptığı zaman Kıbrıs Türk'ünden ve Türkiye'den tepki görüyor ama Güney Kıbrıs'taki ve Yunanistan'daki gazeteler, Akıncı'nın açıklamalarını her zaman memnuniyetle karşılıyor. Örneğin, tarihimize bile saldıran açıklamalar yaptı. Kendi söylediklerini savunmak için güya... Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını bile eleştiren bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla her şeyi birbirine karıştıran bir yaklaşım içerisine girdi.”

AKINCI NE DEMİŞTİ?

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın külliye projesini eleştiren eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür” demişti.