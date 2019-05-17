Akıncı: Öğrenciler birbirlerinin kültürlerini ve yaşam tarzlarını öğreniyorlar

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) ev sahipliğinde KKTC’de ilk kez düzenlenen Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Yükseköğretim Kalite Güvence Kurumları Birliği (CEENQA) Genel Kurulu ve “Dış Kalite Güvence Sistemlerinde Paydaşların Katılımı” konulu toplantının açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dünyanın değişik ülkelerinden gelen konuk akademisyenleri KKTC’de görmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne’de yapılan CEENQA 2019 Genel Kurulu’nun verimli ve güzel geçmesini diledi.

YÖDAK’ın böyle önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akıncı, ülkelerin, vatandaşları daha üretken olduğu sürece daha yüksek yaşam standartlarına ulaşarak geliştiğini ifade etti.

Akıncı, şöyle konuştu:

“Hiç kuşkusuz daha üretken olmak için tüm vatandaşların eşit haklara ve imkanlara sahip olmaları ve bu hakları kullanmaları çok önemlidir. Üretkenliği arttırmanın en iyi yolu hiç şüphesiz bilgi edinmekten geçiyor. Üniversiteler, bilgi üretilen ve gelecek nesillere üretkenlik araçlarını kazandıran ana kurumlardır. Üniversiteler ayrıca, yürüttükleri ve yatırım yaptıkları araştırmalar üzerine kurulu teknolojilerin gelişmesi için ana faktördür. Artık ülkeler teknolojik ilerlemeler sayesinde birbirlerine her zamankinden daha çok bağlanmıştır. Bu nedenle, barış içinde yaşanabilir ve daha varlıklı bir dünya için, bir ülke gelişirken ötekilerin geride kalmaması son derece önemlidir.”

KKTC’de şu anda 20 üniversitede yaklaşık 100 bin öğrenci bulunduğu, bu sayının sadece 13 binin Kıbrıslı Türk, geriye kalanların Türkiye, komşu ülkeler, Orta Doğu, Afrika ve Asya’dan gelen öğrenciler olduğu bilgisini veren Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Dünyanın her yerinden gelen öğrencilere ve özellikle bu imkanlara en çok ihtiyacı olan bölgelerden gelenlere eğitim imkanların ülkemizde sunuluyor olmasından memnuniyet duymaktayım. Öğrenciler dört yıllarını üniversitemizde okumak için ülkemizde geçiriyorlar. Bu yıllarda, bilgi edinmenin yanı sıra, dünyanın her yerinden gelen öğrenciler birbirleriyle etkileşime giriyor, birbirlerinin kültürlerini ve yaşam tarzlarını öğreniyorlar. Biz öğrencilerin kültürel farklılıklara daha duyarlı olmalarını ve farklı inançlara saygı duymalarını istiyoruz. Bu nedenle, üniversitelerimize kayıtlı öğrencilerin deneyimlerinin kalitesini çok fazla önemsiyoruz. Üniversitelerimizde verilen eğitim, yükseköğretimin uluslararası kalite standartlarına uymalı ve hatta bu standartları aşmalıdır.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri, genel olarak yüksek öğrenimde önemli bir rol oynamaktadır ve ayrıca, ülkemizdeki yüksek öğrenimin kalitesinin güvence altına alınması şüphesiz bizim için büyük önem taşımaktadır. Yeni kurulan üniversitelerimizi daha tanınmış, amaca dönük, dönüşümsel ve sıra dışı yapmak istiyoruz. Bunu başarmak için, yüksek öğrenimde en yüksek kaliteyi sağlamakla ilgili temel kavramlar ve konular hususundaki çalışmalara katılacağız. En önemlisi, üniversitelerde kaliteyi güvence altına almak için dış ve iç kalite güvence sistemlerine göre verimli ve etkili bir şekilde en güncel ve çağdaş model uygulamaları benimsemek ve kullanmak istiyoruz. Bu nedenle, YÖDAK’ın böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum” diye konuştu.