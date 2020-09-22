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AKINCI : "OLUMLU VE MEMNUNİYET VERİCİ BİR GELİŞME"

22 Eylül 2020 Salı 18:22
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AKINCI : "OLUMLU VE MEMNUNİYET VERİCİ BİR GELİŞME"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı video konferans görüşmesinden sonra Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlamasına yönelik kararın açıklanmış olmasının, uzunca bir süredir Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan gerginlik ortamında son derece olumlu ve memnuniyet verici bir gelişme olduğunu kaydetti. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, “Öteden beri sorunların diyalog ve müzakere ile çözümlenmesini, doğal gaz konusunun bir gerginlik nedeni olmaktan çıkarılıp Doğu Akdeniz’in bir işbirliği havzasına dönüştürülmesini savunan birisi olarak bu gelişmenin her iki ülke halkına ve bölge barışına yararlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
“KIBRIS TÜRK TARAFI OLARAK PLATFORMDA YERİMİZİ ALMAYA HAZIRIZ”
Bugün başlatılan sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyerek, aynı vizyonla barış ve istikrar yönünde gelişmesinin Kıbrıs Türk halkı adına en samimi dileği olduğunu vurgulayan Akıncı, şu ifadeleri kullandı:
“Bu vesileyle Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin yeniden yapıcı bir çerçevede ilerleme potansiyelinin doğmuş olmasını da aynı şekilde son derece olumlu bir gelişme olarak nitelendiriyorum. 24-25 Eylül’de yapılacak olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesinde Türkiye’yi AB’ye daha da yakınlaştırıcı adımların atılması; bu bağlamda gerek gümrük birliği, gerek vize serbestisi ve benzeri konularda gelişme kaydedilmesi de çok yerinde olacaktır.
Bunların yanı sıra, Doğu Akdeniz’de enerji konusunda uluslararası bir konferansın toplanması çağrısı da olumlu bir adımdır. Kıbrıs Türk tarafı olarak böylesi bir platformda yerimizi almaya hazır olduğumuzu açıklıkla ifade etmek isterim.”
“SORUNLAR BEKLETİLMEKLE DEĞİL, ANCAK KONUŞARAK DİYALOGLA ÇÖZÜMLENEBİLİR”
Türkiye ile Yunanistan’ın sorunlarını görüşecek olmasının, Kıbrıs Rum tarafına ilham vermesi temennisinde bulunan Akıncı, 13 Temmuz 2019 tarihinde Rum tarafına doğalgaz konusunda yaptıkları işbirliği önerisinin masada beklediğini anımsattı. 
Sorunların bekletilmekle değil, ancak konuşarak diyalogla çözümlenebileceğine işaret eden Akıncı, Rum tarafına yönelik işbirliği çağrısını yineledi. 

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