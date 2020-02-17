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Akıncı, ortak canlı yayında soruları yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 19 Şubat Çarşamba akşamı 3 TV kanalının ortak canlı yayınına katılacak.

17 Şubat 2020 Pazartesi 23:01
Akıncı, ortak canlı yayında soruları yanıtlayacak
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 19 Şubat Çarşamba akşamı 3 TV kanalının ortak canlı yayınına katılacak.

BRT, Kıbrıs Genç TV ve Kıbrıs TV’de saat 20.00’de başlayacak ortak canlı yayında Cumhurbaşkanı Akıncı BRT Haber Amiri Cem Emre, Kıbrıs Genç TV Haber Müdürü Fatma Kişmir ile Kıbrıs TV Programcısı Hasan Hastürer’in sorularını yanıtlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıCumhurbaşkanlığı SeçimleriSeçim
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TMT 2020-02-17 23:35:16

Ne antacak be gardaş rum damadının özelliklerinimi anlatacak.

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Misafir Avatar
TMT 2020-02-17 23:56:17 @TMT

Yurttaş a cevabım.
Ben TÜRK,ün ezik değil.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
yurttaş 2020-02-17 23:52:01 @TMT

sen ezik misin?

Beğenmedim! (1)
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