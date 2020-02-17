Akıncı, ortak canlı yayında soruları yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 19 Şubat Çarşamba akşamı 3 TV kanalının ortak canlı yayınına katılacak.
BRT, Kıbrıs Genç TV ve Kıbrıs TV’de saat 20.00’de başlayacak ortak canlı yayında Cumhurbaşkanı Akıncı BRT Haber Amiri Cem Emre, Kıbrıs Genç TV Haber Müdürü Fatma Kişmir ile Kıbrıs TV Programcısı Hasan Hastürer’in sorularını yanıtlayacak.
Ne antacak be gardaş rum damadının özelliklerinimi anlatacak.
Yurttaş a cevabım.Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Ben TÜRK,ün ezik değil.
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