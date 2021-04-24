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“AKINCI ORTAMI GERMEYE ÇALIŞIYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Tatar Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak” sözlerine tepki gösterdi.  Tatar, “sen Crans Montana’da haritayı verirken kimin papağanıydın acaba?” diye sordu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 17:37
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“AKINCI ORTAMI GERMEYE ÇALIŞIYOR”

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarını kınadığını söyleyen Tatar, kendisinin Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Akıncı’nın verdiğin haritayı bulamadığını söyleyerek, “sen gidip de Rum’a harita verirken kimin papağanıydın acaba” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Esin Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının kardeşliği dostluğu seven bir halk olduğunu, farklı görüşlerin olabileceğini fakat bunlara başka anlamlar taşımanın hiçbir Kıbrıslı Türkün tasvip etmeyeceğini kaydetti.

“AKINCI ORTAMI GERMEYE ÇALIŞIYOR”

Bu memlekette bir cumhurbaşkanlığı yapmış bir siyasi kişinin böyle bir konuşma yapmasının neye hizmet ettiğini soran Tatar, Akıncı’nın seçim öncesi çıkıp kendisini ölümle tehdit ettiklerini söylediğini, şimdi de “papağan” ifadelerini kullanarak ortamı germeye çalıştığını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının artık sahada kendi devletine, egemenliğine sahip çıkması yönünde inanç belirttiğini dile getiren Tatar, güvenli, refah bir gelecek için, elbette Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde ekonomik kalkınma ve her türlü gelişme olacağını söyleyerek, “ben gidip Rum’a mı yama olacağım? Onların federasyon anlayışı açık ve net. Tüm görüşmelerdeki tutanaklarında da olduğu gibi federasyon anlayışı Kıbrıslı Türklerin kendi devletlerini terk ederek gidip Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmaktan başka bir şey değildir.” Şeklşnde konuştu.

“RUM’A YAMA OLMAYA ÇÖZÜM DENİLEMEZ”

60 yıldır ülkede yapılan yatırımların hepsinin sıfırlanarak gidip Rum’a yama olmaya çözüm denilmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Tatar, “bundan büyük bir haysiyetsizlik olamaz. Bundan büyük bir gurursuzluk olamaz. Bundan büyük bu davaya ihanet olamaz. Ben de bunları söylüyorum” dedi.

Cenevre toplantısı öncesinde ortamı germek ve çok çirkin yakıştırmalar yaparak insanları sokağa dökmek, karşı tarafa ve BM’ye ısrarla federasyonu savunarak mektuplar vermenin hem bize hem de Türkiye’ye saygısızlık olduğunu vurgulayan Tatar,  bunu halkın değerlendireceğini belirterek, Kıbrıs’ta demokrasi olduğunu ve halkın da artık doğruları gördüğünü belirtti.

Gerçeklerin onların söylediklerinden çok farklı olduğunu dile getiren Tatar, 50 yıldır bu görüşmelerin devam ettiğini ve gelinen aşamanın ise ortada olduğunu belirtti.

Annan Planı’nda ‘evet’ denilmesinin ardından artık bu işin bittiğinin söylendiğini daha sonra eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 3 ayda bu işi bitireceğini söylediğini anımsatan Tatar, her türlü tavizin verildiğini ve en sonunda da sıfır asker sıfır garanti noktasına gelindiğini ve dönüşümlü başkanlığı bile alamadıklarını söyleyerek, “bir harita verdiler. Nerde bu harita. Ben cumhurbaşkanıyım bu haritayı bulamadı. Akıncı’ya sorun bakalım nerededir bu harita. Bu haritayı çok merak ediyorum. Sen gidip harita veriyorsun ben bu haritayı bulamıyorum. Sen bu haritayı verirken kimin papağanıydın acaba” ifadelerini kullandı.

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