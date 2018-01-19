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Akıncı, özel eğitim merkezleri ile yaşlı bakım evlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren özel eğitim merkezleri ile yaşlı bakım evlerini ziyaret etti.

19 Ocak 2018 Cuma 16:49
Akıncı, özel eğitim merkezleri ile yaşlı bakım evlerini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı, farklı gelişim gösteren bireylere hizmet veren kamu eğitim merkezleri ile yaşlı bakım evlerine ziyaretlerinde, yetkililerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, hizmet alan bireylerle de sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Meral Akıncı, farklı gelişen bireylerine ve yaşlılarına, başta nitelikli insan ve mali kaynak ayırmanın çağdaş toplum olmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

 Bu merkezlerle bakım evlerinde insani değerler ile aile sıcaklığının her zaman ön planda tutulması ve uygun fiziki şartların sağlanmasının gerekliliğine işaret eden Akıncı, özel bakım ve gözetim desteğine ihtiyaç duyan bireylere hizmet verilmesinin toplumsal ve insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı. 

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