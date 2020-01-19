Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Doğa felaketinde yürekleri yaralayan görüntü: Yağmur yağdı asfalta çıktı
Doğa felaketinde yürekleri yaralayan görüntü:...
Elon Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars’a göndermeyi planlıyor
Musk,1 milyon insanı Mars’a gönderecek
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa...
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...

Akıncı, Pamuklu, Bafra, Kalecik, Kurtuluş ve Ergazi'de yurttaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün Pamuklu, Bafra, Kalecik, Kurtuluş ve Ergazi'de yurttaşlarla bir araya geldi.

19 Ocak 2020 Pazar 10:59
Akıncı, Pamuklu, Bafra, Kalecik, Kurtuluş ve Ergazi'de yurttaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yurttaşların Kıbrıs sorunu ve iç konularla ilgili görüşlerini dinleyerek sorularını yanıtlayan Akıncı, çözüm yönündeki kararlılığın Kıbrıs Türk toplumunun gasp edilen haklarını geri alarak uluslararası toplumda hak ettiği saygın yeri alması için taşıdığı öneme işaret etti.

Doğu Akdeniz'de enerji konusunda yaşanmakta olan gerginliğin yerini süratle işbirliğine bırakması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece Doğu Akdeniz'deki enerji denklemi daha da karmaşık hale gelecektir. Bu nedenledir ki sıklıkla vurgulamaktayım, Kıbrıs sorunun çözümü artık sadece Kıbrıs için değil bölge için de ivedilik kazanmıştır" dedi. 

Cumhurbaşkanı, iç konularda çözüm bekleyen sorunların aşılması için de kamu yararı ve toplum çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarak çalışılmasının gerekliliğini vurguladı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Dışişleri'nden "Yavuz sondaj gemisi" açıklaması
TC Dışişleri'nden "Yavuz sondaj gemisi" açıklaması
İki bölgede asayiş ve trafik denetimi
İki bölgede asayiş ve trafik denetimi
En çok yağış Alayköy ve Bostancı’ya düştü
En çok yağış Alayköy ve Bostancı’ya düştü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim