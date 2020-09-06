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Akıncı: “Pandemi döneminde hükümet alınması gereken önlemleri hep geç almakla hatırlanacak”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Hükümetin bu akşam almış olduğu kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

06 Eylül 2020 Pazar 11:10
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Akıncı: “Pandemi döneminde hükümet alınması gereken önlemleri hep geç almakla hatırlanacak”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Hükümetin bu akşam almış olduğu kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Pandemi döneminde hükümet alınması gereken önlemleri hep geç almakla hatırlanacak” diyen Akıncı, “Umarım ve dilerim ki daha kötü sonuçlarla da anılmasın. Karantina konusunda da maalesef öyle oldu” dedi.

Akıncı değerlendirmesinde, “Temmuz ayı başından beri Cumhurbaşkanı olarak ben dahil, pek çok kurum ve kişinin uyarılarına rağmen ancak şimdi o noktaya gelinebildi. Geç de olsa alınan bu kararı “üç gün için gelenler” diyerek sulandırmak doğru değildir. Zararın neresinden dönülse kardır” diyerek hep beraber bundan sonrasına odaklanalım. Geç kalma, hata yapma lüksümüzün olmadığı günlerden geçiyoruz. Yurttaşlar olarak kendi tedbirlerimizi daha sıkı uygulamak zorunda olduğumuzu da lütfen unutmayalım.” ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı
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