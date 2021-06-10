Akıncı randevusu iptal edildi

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yakınlığı ile bilinen Gazeteci Hasan Kahvecioğlu şunları yazdı:
KILIÇDAROĞLU, AKINCI'DAN ALDIĞI RANDEVUYU İPTAL ETTİ...
KILIÇDAROĞLU VE CHP EKİBİNİN KIBRIS ZİYARETİ AYLAR ÖNCE PLANLANMIŞTI. SAYIN AKINCI’DAN DA GÖRÜŞMEK ÜZERE RANDEVU ALMIŞLARDI.
SONRA ZİYARET İPTAL EDİLDİ.
ŞİMDİ YENİDEN GELDİLER. BU KEZ PROGRAMDA AKINCI YOK…
HATTA ÖNCE RANDEVU ALDILAR. KENDİ TALEPLERİ BUGÜN SAAT 18.45 İDİ. TELEFON EDİP GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİLER. SAT 17.30'DA KIBRIS'TAN AYRILIYORLAR.
ERDOĞAN’DAN KORKTULAR HERHALDE…
İŞTE TÜRKİYE’NİN “ANA MUHALEFET” PARTİSİ BÖYLE…