Akıncı: "Rapor, hastalığı ve tedavi şeklini ortaya koydu"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümü için gerekenin cesaret değil niyet ve irade olduğunu söyleyerek, “Bu adada birlikte var olma ve paylaşma iradesi gösterilmesi gerekiyor. Yapılması gereken bu ve değiştirilmesi gereken anlayış ve zihniyet budur” dedi.

Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile nisan ayı ortalarında yüz yüze sohbet için tarih önerisinde bulunacağını belirerek, bunun müzakere veya müzakere başlangıcı olmayacağını, müzakerenin olması için daha farklı modaliteler ve yaklaşımlar olması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) hazırladığı “2017-2018 Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Raporu” bugün açıklandı.

Raporun sunum etkinliğinde konuşan Başbakan Tufan Erhürman, sorunların günlük yaklaşımlarla değil, reformcu bir zihniyetle ele alınması gerektiğine raporda da işaret edildiğini söyleyerek, “Hastalık teşhis edildi, tedavi de belli. Bütün mesele cesaret meselesidir” dedi.

Erhürman, hükümetin yaşanan sorunların bilinciyle göreve geldiğini, ciddi değişiklikler yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.

RAPOR AÇIKLANDI

Raporun sunumu bugün KTTO’da gerçekleştirildi. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bazı milletvekilleri ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşmasının ardından akademisyenler Prof. Dr. Mustafa Besim, Assoc. Prof. Dr. Kamil Sertoğlu, Assoc. Prof. Dr. Tufan Ekici raporu sundu.

Rapor sunumundan sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

AKINCI: “RAPOR, HASTALIĞI VE TEDAVİ ŞEKLİNİ ORTAYA KOYDU”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, raporun sonuçlarını her yıl takip ettiğini söyleyerek, ortaya konan bazı saptamaları değerlendirdi.

Ülkenin ilerleme hızının düşüklüğüne işaret eden Akıncı, “Dünya koşarken, biz yerimizde saydık. 10 yılın raporlarının bize söylediği en önemli konu budur” dedi.

Akıncı, 13-15 bin dolar seviyesinde bir milli gelirden bahsedildiğini ancak bunun yapay olduğunu, raporun bunu ortaya koyduğunu söyleyerek, büyümenin başka, kalkınmanın başka bir şey olduğunu; değişik boyutları bulunan kalkınmanın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutunun da önemli olduğunu kaydetti.

Nicelik nitelik ayrışmasına ilişkin örnekler veren Akıncı, okullaşma oranının yüzde 100’lere ulaştığını ancak eğitimin kalitesinin nasıl olduğuna verilen yanıtların olumsuz olduğunun görüldüğünü belirtti.

Akıncı, nüfus artışı konusunda da meselenin rakamların artması değil sağlıklı büyüme, nitelikli, vasıflı insan gücü yaratabilme ve sayısı artan insanlara yeterli altyapı olanaklarını sunmak olduğunu ifade etti.

Raporun, hastalığı ve tedavi şeklini ortaya koyduğunu ve çare olarak reformu önerdiğini kaydeden Akıncı, kamu ve vergi sisteminde reforma ihtiyaç duyulduğunu, bazı kurumlara güvenin erozyona uğradığını ve bunun da alarm işareti olduğunu kaydetti.

“Tüm bunlar için gerekli olan siyasi iradedir” diyen Akıncı, hükümetin bunları yapacağını söylediğini, kendisinin de teşvik edeceğini, destek olacağını ve elbirliğiyle başarıya ulaşılacağını söyledi.

“CESARET DEĞİL, NİYET VE İRADEYE İHTİYAÇ VAR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin yarın görev süresi dolacak Siyasi İşlerden Sorunlu Yardımcısı Jeffrey Feltman’ın yaptığı son açıklamada “liderlerin cesaretli adımları atarak, erozyona uğramış güvenin yeniden sağlaması” çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.

Akıncı, Rum tarafında bir okuldaki mozaiklerin, Kıbrıs Türk tarafından geldiği gerekçesiyle söküldüğünü, kuzeyden patates alan bir tüccarın işyerinin yakılmak istendiğini, açık pazarda sele sepet satan Kıbrıslı Türkün tartaklandığını, Rum Eğitim Bakanı’nın ELAM’la dayanışma belirttiğine işaret etti.

Burada gerekenin cesaret değil niyet ve irade olduğunu söyleyen Akıncı, “Bu adada birlikte var olma ve paylaşma iradesi gösterilmesi gerekiyor. Yapılması gereken bu ve değiştirilmesi gereken anlayış zihniyet bu” dedi.

“NİSAN ORTASI İÇİN YÜZYÜZE GÖRÜŞME TARİHİ ÖNERECEĞİM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türkü’nün kapıları kapatan, diyaloğu bir kenara iten taraf olmadığını ve olmayacağını söyleyerek, nisan ayı ortalarında yüz yüze sohbet için tarih önerisinde bulunacağını belirtti.

Bunun müzakere veya müzakere başlangıcı olmayacağını söyleyen Akıncı, müzakerenin olması için daha farklı modaliteler ve yaklaşımlar olması gerektiğini kaydetti.

Akıncı, adanın geleceğiyle ilgili Rum tarafının ne düşündüğünü öğrenmek için yüz yüze konuşmak gerektiğini ifade etti.