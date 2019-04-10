Akıncı: Rum tarafı çözüme hazır olmadığını yeniden teyit etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un hafta sonu adanın her iki tarafında gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

Yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı,BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in referans kavramları oluşturmak üzere görevlendirdiği Lute ile yaptıkları görüşmelerde, başından bu yana net bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Akıncı, Rum tarafının, Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesi ve siyasi eşitlik temelinde bir çözüme hazır olmadığının, yeniden kendileri tarafından teyit edildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’a barışın gelmesi için cesaretle sürdürdüğü kararlı ve samimi tutumun daha fazla görmezden gelinmemesini de isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının, önce gevşek federasyon, sonra desentralize federasyon dediğini, ancak bunların da altını doldurmadığını anımsattı.