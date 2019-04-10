Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Akıncı: Rum tarafı çözüme hazır olmadığını yeniden teyit etti

10 Nisan 2019 Çarşamba 11:07
Akıncı: Rum tarafı çözüme hazır olmadığını yeniden teyit etti
banner44

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un hafta sonu adanın her iki tarafında gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

banner41
Yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı,BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in referans kavramları oluşturmak üzere görevlendirdiği Lute ile yaptıkları görüşmelerde, başından bu yana net bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Akıncı, Rum tarafının, Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesi ve siyasi eşitlik temelinde bir çözüme hazır olmadığının, yeniden kendileri tarafından teyit edildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’a barışın gelmesi için cesaretle sürdürdüğü kararlı ve samimi tutumun daha fazla görmezden gelinmemesini de isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının, önce gevşek federasyon, sonra desentralize federasyon dediğini, ancak bunların da altını doldurmadığını anımsattı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıRum Tarafı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzinsiz detektör bulundurmaktan tutuklandı
İzinsiz detektör bulundurmaktan tutuklandı
KTEMB Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti
KTEMB Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve KHYD’ye Lionslardan bağış
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve KHYD’ye Lionslardan bağış

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim