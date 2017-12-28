Akıncı, sağlıkta yetkili meslek örgütü ve sendikalarla görüştü

Onayına sunulan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ile ilgili değerlendirmesini 2 Ocak’a kadar tamamlayacak olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün sağlıkta yetkili meslek örgütü ve sendikalarla bir araya gelerek, tarafların yasa konusundaki görüşlerini dinledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tabipler Odası (KTTB) ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) yetkilileri ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği (SÇHB) heyetleri Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerini Akıncı’ya aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, onayına gönderilen söz konusu yasayla ilgili değerlendirmesini 2 Ocak’a kadar tamamlayacağını kaydederek, hukuk çerçevesinde gereğini yapacağını ifade etti.

Söz konusu yasaya ilişkin değişiklikler, 18 Aralık’ta Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilerek Cumhurbaşkanı Akıncı’nın onayına sunulmuştu.