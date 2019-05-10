Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Akıncı: Sahada da gereken adımları atmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz’deki enerji gerilimiyle ilgili TRT’ye konuştu…

10 Mayıs 2019 Cuma 08:40
Akıncı: Sahada da gereken adımları atmak zorundayız
banner44

Akıncı, “Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminin dışında tutmak mümkün değil” dedi.

banner41
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada çok önemli bir güç olduğunu vurgulayan Akıncı, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs’ta çözüm olmalı dediğini ancak adım atmadığını söyledi…

Akıncı, “Benim gördüğüm bu yanlışta ısrar ediliyor. Türkiye’yi veya Kıbrıslı Türkleri cezalandırma söylemleri ile bir yere varılamaz. Sahada da gereken adımları atmak zorundayız” dedi…

Doğu Akdeniz’i iş birliği havzasına dönüştürmek istediklerini, Rum tarafının geçmişte kabul ettiklerini şimdi reddettiğini anımsatan Akıncı, Rum Yönetimi’nin çözümden sonra bile Kıbrıs Türkünün enerjide söz sahibi olmasını kabul etmediğini vurguladı… (BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Erhürman: CTP ile görüşmek istenirse kimseyi reddetmeyiz
Erhürman: CTP ile görüşmek istenirse kimseyi reddetmeyiz
Döviz kurlarında son durum
Döviz kurlarında son durum

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim