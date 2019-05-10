Akıncı: Sahada da gereken adımları atmak zorundayız

Akıncı, “Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminin dışında tutmak mümkün değil” dedi.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada çok önemli bir güç olduğunu vurgulayan Akıncı, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs’ta çözüm olmalı dediğini ancak adım atmadığını söyledi…

Akıncı, “Benim gördüğüm bu yanlışta ısrar ediliyor. Türkiye’yi veya Kıbrıslı Türkleri cezalandırma söylemleri ile bir yere varılamaz. Sahada da gereken adımları atmak zorundayız” dedi…

Doğu Akdeniz’i iş birliği havzasına dönüştürmek istediklerini, Rum tarafının geçmişte kabul ettiklerini şimdi reddettiğini anımsatan Akıncı, Rum Yönetimi’nin çözümden sonra bile Kıbrıs Türkünün enerjide söz sahibi olmasını kabul etmediğini vurguladı… (BRT)