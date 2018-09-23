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Akıncı salı günü New York’a gidiyor

23 Eylül 2018 Pazar 12:08
Akıncı salı günü New York’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmek üzere Salı günü New York’a gidiyor.

Yarım asrı aşan Kıbrıs sorunu, bir kez daha BM’nin merkezine taşınıyor.

İsviçre’nin Crans-Montana kentinde geçen yıl temmuz ayında düzenlenen Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasıyla kopan Kıbrıs müzakere sürecinin geleceği için gözler bu kez New York’a çevriliyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Genel Sekreter Guterres’le 29 Eylül Cumartesi günü öğleden sonra görüşecek.

5 yıl sürecek görevine Ocak 2017’de başlayan Portekiz’in eski Başbakanlarından 69 yaşındaki BM’nin 9’uncu Genel Sekreteri Antonio Guterres, adada müzakerelere yeniden başlanabilmesi için gerekli zeminin oluşup oluşmadığını belirlemesi amacıyla geçici görevlendirdiği Amerikalı diplomat Jane Holl Lute’un taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından sunduğu raporun sonrasında Kıbrıs’taki liderlerle New York’ta bir araya gelecek.

BM Genel Kurulu çalışmaları için New York’a gidecek liderlerle görüşecek Guterres, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs konusunda başlattığı çalışmaların devam ettiğini ve ekstra istişarelerde bulunduğunu söylemişti.

Antonio Guterres, Lute’un çalışmasını tamamlamasının ardından bir sonraki adımın ne olacağına ilişkin soruyu yanıtında ise, “Lute’un raporunu, önümüzü görebilmek adına, en az sizin kadar merakla bekliyorum” demişti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar  New York öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’a gitmek üzere salı sabahı 08.40’ta Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’a hareketi öncesinde Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyecek.

Cumartesi öğleden sonra BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek Cumhurbaşkanı
Akıncı’nın, New York’ta bulunacağı süre içinde bazı üst düzey ikili temaslar yapması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya New York ziyaretinde eşi Meral Akıncı, Sözcü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ eşlik edecek.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıNew YorkHaber
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